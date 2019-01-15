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/Новости экономики

''Не все в порядке'': Кремль уличили в сокрытии правды о Крымском мосте

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Крымский мост задумывался не для решения проблем логистического обеспечения полуострова и сейчас действия России свидетельствуют, что с ним не все в порядке.

"Крымский мост – это чисто пиар-проект для рейтинга Путина и дерибан российского бюджета для его подельников из кооператива "Озеро". Он задумывался не для решения проблем логистического обеспечения полуострова", – заявил координатор группы "Информационное сопротивление" Юрий Карин в интервью "Фактам".

"Постоянные истерики первых лиц об укроДРГ, мечтающих взорвать мост, это толстые намеки на то, что с мостом не все в порядке", – подчеркнул он.

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В то же время координатор группы "Информационное сопротивление" отметил, что с рациональной точки зрения Украине выгодно, чтобы мост прослужил до полного вывода 40-тысячной российской группировки из оккупированного Крыма.

''Не все в порядке'': Кремль уличили в сокрытии правды о Крымском мосте

Крымский мост

Напомним, 15 мая 2018 года оккупанты провели официальную церемонию открытия автомобильной части Крымского моста. 16 мая по ней запустили движение.

Как сообщал OBOZREVATEL, в оккупированном Крыму продолжаются оползни в районе Керченского моста, которые могут привести к его разрушению. Для строительства Российская Федерация выбрала самое неудачное по геологическим и сейсмическим условиям место.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Теги
Крымский мостНовости Крыма
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Putin Serjio
Putin Serjio
Нет моста. И построить его невозможно. А если и посмотроить, то он сразу упадёт. Так обоз писал
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Эка украинский дебилизм выперает )))))Хохлы зависть это порок Мы ездим Красава Молодец Путин Вам такое и не снилось Вы тунеядцы и убоги
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
"Постоянные истерики первых лиц об укроДРГ, мечтающих взорвать мост" ну значит заявления различных украинских политиков всем просто померещились... Кстати, а чего это заткнулись на тему нового прорыва через пролив?
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