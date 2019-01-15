''Не все в порядке'': Кремль уличили в сокрытии правды о Крымском мосте

Крымский мост задумывался не для решения проблем логистического обеспечения полуострова и сейчас действия России свидетельствуют, что с ним не все в порядке.

"Крымский мост – это чисто пиар-проект для рейтинга Путина и дерибан российского бюджета для его подельников из кооператива "Озеро". Он задумывался не для решения проблем логистического обеспечения полуострова", – заявил координатор группы "Информационное сопротивление" Юрий Карин в интервью "Фактам".

"Постоянные истерики первых лиц об укроДРГ, мечтающих взорвать мост, это толстые намеки на то, что с мостом не все в порядке", – подчеркнул он.

В то же время координатор группы "Информационное сопротивление" отметил, что с рациональной точки зрения Украине выгодно, чтобы мост прослужил до полного вывода 40-тысячной российской группировки из оккупированного Крыма.

Крымский мост

Напомним, 15 мая 2018 года оккупанты провели официальную церемонию открытия автомобильной части Крымского моста. 16 мая по ней запустили движение.

Как сообщал OBOZREVATEL, в оккупированном Крыму продолжаются оползни в районе Керченского моста, которые могут привести к его разрушению. Для строительства Российская Федерация выбрала самое неудачное по геологическим и сейсмическим условиям место.

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