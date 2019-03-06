|Экономика
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 50 000 грн на услуги медицинского центра Олега Колибабы Участвовать
Приз
Регистрация
МирСпорт

/Новости экономики

"Не все смогут купить": украинцев предупредили о скачке цен на хлеб

4.6тЧитать материал на украинском

В Украине рост цен на хлеб продолжится – уже в ближайшие месяцы соответствующий продукт может подорожать на 2,5%.

"Первая причина – сейчас повышается цена на зерно в мире. Соответственно, увеличится и стоимость продукта. С другой стороны, снижается стоимость гривни, это должно влиять на стабилизацию и удешевление хлеба", – сообщил генеральный директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко в блоге OBOZREVATEL.

По его словам, повлиять на стоимость данной продукции может и увеличение социальных выплат.

Новости
В Украине подскочили цены на популярный полезный продукт

В частности, в марте повышаются пенсии на 17%, грядет монетизация субсидий, а также запланированы определенные единоразовые выплаты.

"Это может подстегнуть цену, если в январе мы видели повышение менее 1% по нашим данным, то в марте же будет 1,5%, еще 1% в апреле. Далее посмотрим по мировым трендам, стабильности гривни, ведь эти факторы являются ключевыми", – резюмировал Дорошенко.

"Не все смогут купить": украинцев предупредили о скачке цен на хлеб

Как сообщал OBOZREVATEL, стратегия денежно-кредитной политики Национального банка Украины в 2019 году определяет цель по инфляции в среднесрочной перспективе на уровне 5%. Позже экономист объяснил, почему регулятор не сможет выполнить поставленные цели.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Цены на продукты" на OBOZREVATEL.

Тема
Цены на продукты
Персона
Алексей Дорошенко
Место
Украина
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
15
5
Смешно
2
Интересно
7
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Не все смогут купить хлеб? ОБОЗ совсем уже забрехался. Грязный сайт.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Elonka Elonka
Elonka Elonka
За це стояв МАЙДАН!!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги