"Не все смогут купить": украинцев предупредили о скачке цен на хлеб

В Украине рост цен на хлеб продолжится – уже в ближайшие месяцы соответствующий продукт может подорожать на 2,5%.

"Первая причина – сейчас повышается цена на зерно в мире. Соответственно, увеличится и стоимость продукта. С другой стороны, снижается стоимость гривни, это должно влиять на стабилизацию и удешевление хлеба", – сообщил генеральный директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко в блоге OBOZREVATEL.

По его словам, повлиять на стоимость данной продукции может и увеличение социальных выплат.

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В частности, в марте повышаются пенсии на 17%, грядет монетизация субсидий, а также запланированы определенные единоразовые выплаты.

"Это может подстегнуть цену, если в январе мы видели повышение менее 1% по нашим данным, то в марте же будет 1,5%, еще 1% в апреле. Далее посмотрим по мировым трендам, стабильности гривни, ведь эти факторы являются ключевыми", – резюмировал Дорошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, стратегия денежно-кредитной политики Национального банка Украины в 2019 году определяет цель по инфляции в среднесрочной перспективе на уровне 5%. Позже экономист объяснил, почему регулятор не сможет выполнить поставленные цели.

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