"Не стоит пугаться": озвучен курс доллара к гривне в 2020 году

В конце 2020 года в Украине курс доллара может находиться в пределах 30-33 гривен, что является нормальной цифрой для слабых экономик.

Такое мнение высказал в интервью "Апострофу" исполнительный директор Фонда Блейзера Олег Устенко. Он подчеркнул, что традиционно в Украине судили об эффективности экономической политики по курсу гривни – он стабильный или нет.

"Это неправильно, но на просторах бывшего Советского Союза так судят о стабильности. Думаю, гривна будет в пределах 30-33 гривен за доллар на конец следующего года. Не стоит пугаться. Это нормальная цифра для слабых экономик, при 10% девальвации", – пояснил эксперт.

Устенко также считает, что грядущие президентские и парламентские выборы помогут "закачать" валюту в страну.

"Выборы полезны в плане закачки валюты в страну, потому что сначала президентские, потом парламентские могут стоить от 1 до 2 млрд долларов. Как вы понимаете, эти деньги заведут наши любители оффшоров. И это может сработать в плюс курсовой стабильности", – заключил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине курс доллара в четверг, 10 января, вырос на 8 копеек. В частности, средний курс гривни к американской валюте в продаже был установлен на уровне 28,22 грн/$.