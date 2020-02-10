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10 февраля • обновлено в 13:30
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"Не обсуждается": в "Слуге народа" дали заднюю по поставкам воды в Крым

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Глава бюджетного комитета Верховной Рады, народный депутат от партии "Слуга народа" Юрий Аристов заявил, что вопрос продажи воды в аннексированный Крым больше не обсуждается.

"Когда мы ищем источники, как политики или бюджетный комитет, мы ищем возможности наполнения бюджета. Это были поиски возможностей и все, без каких-либо привязок к каким-либо действиям", – сообщил он в комментарии "Крым.Реалии".

"Не было никаких расчетов, не было ничего, была просто идея. Сейчас этот вопрос не обсуждается, в принципе", – резюмировал он.

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Напомним, ранее Аристов озвучил идею зарабатывать, продавая воду в аннексированный Крым. Имея в виду полуостров, Аристов сказал о продаже "в Россию", однако потом исправил свою ошибку.

"Была идея – продавать воду. Израильтяне продают воду практически к воюющей страны, они зарабатывают. Вот и у нас была идея, например, продавать воду в Россию", – сказал Аристов.

Депутат от партии "Слуга народа" Юрий Аристов заявил, что вопрос продажи воды в аннексированный Крым больше не обсуждается

Депутат от партии "Слуга народа" Юрий Аристов заявил, что вопрос продажи воды в аннексированный Крым больше не обсуждается

Коллаж

Как сообщал OBOZREVATEL, Парламентская ассамблея Совета Европы потребовала у России вернуть аннексированный Крым Украине. Требование было выдвинуто рядом стран-членов организации в резолюции по мониторингу выполнения своих обязательств, которую приняли депутаты ПАСЕ.

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Автор
Виктор Калиненко
Тема
Аннексия Крыма
Персона
Юрий Аристов
Место
Украина
Теги
Новости Крыма Крым без воды Крым
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