''Не меньше 3000 грн'': Насиров рассказал, как повысить пенсии в Украине

В Украине для наполнения Пенсионного фонда и существенного повышения пенсий необходимо увеличить размер минимальных зарплат.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV кандидат в президенты Украины, глава Государственной фискальной службы Роман Насиров.

Комментируя повышение минимальных пенсий, заложенное в госбюджет-2019, глава ГФС отметил: "Было 1497 грн, следующее повышение будет 1560 грн, и затем 1624 грн. Каждый раз государство для пенсионеров повышает на 50-70 грн, этого недостаточно. Это меньше, чем инфляция".

По словам Насирова, повышение пенсий стало возможным благодаря увеличению минимальной зарплаты, но его недостаточно.

"Сегодня реальная зарплата в регионах, которую можно посмотреть в объявлениях, точно выше, чем 5000 грн. У нас официально остается 4200 грн, этого недостаточно. Надо понижать ставки налогов, увеличивать до реальной минимальную зарплату. Я считаю, на сегодняшний день стоило бы говорить о сумме не меньше 5500 грн, а фактически двигаться к 7500 грн. Это будет отвечать реальному прожиточному минимуму", – заявил он.

Глава ГФС напомнил, что прожиточный минимум находится на уровне 1800 грн, а минимальная пенсия не дотягивает до него.

"Я за то, чтобы прожиточный минимум был реальным. Пенсия не должна быть меньше, чем реальный прожиточный минимум. Минимальная пенсия сегодня должна быть не меньше 3000 грн, а минимальная зарплата 5500 грн с повышением до 7500 грн на конец года или на начало следующего года", – подчеркнул Насиров.

"Надо создавать рабочие места, развивать экономику, чтобы люди могли работать и платить налоги, и Пенсионный фонд наполнялся, чтобы там были деньги для реальных пенсий", – добавил он.

Роман Насиров

Как сообщал OBOZREVATEL, глава ГФС Роман Насиров предложил преобразовать тысячи государственных предприятий в публичные акционерные общества и раздать акции всем гражданам Украины.

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