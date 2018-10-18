"Не менее 1 тыс. долларов": Гриценко назвал необходимые выплаты для воинов

Денежное обеспечение военнослужащих, которые проходят службу в зоне боевых действий на востоке Украины, а также бойцов спецназа, должно составлять сумму, эквивалентную не менее 1 тысяче долларов США.

Такое мнение в эфире программы "VIP Time" на телеканале "Сфера-ТВ" (Ривне) высказал экс-министр обороны Украины (2005-2007 гг.), лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко.

Отвечая на вопрос, как сделать службу в Вооруженных Силах перспективной и хорошо оплачиваемой, он заметил: "Здесь есть несколько моментов. Те, кто находятся в зоне боевых действий, и такие категории как бойцы спецназа, должны получать на уровне тысячи долларов, не менее - соответственно, 28 с лишним тысяч гривен".

"Тогда это будет стимулировать", - добавил политик.

Напомним, ранее Анатолий Гриценко рассказал, какой, по его мнению, должна быть минимальная зарплата в Украине.