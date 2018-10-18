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МирСпорт

/Новости экономики

"Не менее 1 тыс. долларов": Гриценко назвал необходимые выплаты для воинов

8.2тЧитать материал на украинском

Денежное обеспечение военнослужащих, которые проходят службу в зоне боевых действий на востоке Украины, а также бойцов спецназа, должно составлять сумму, эквивалентную не менее 1 тысяче долларов США.

Такое мнение в эфире программы "VIP Time" на телеканале "Сфера-ТВ" (Ривне) высказал экс-министр обороны Украины (2005-2007 гг.), лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко.

Отвечая на вопрос, как сделать службу в Вооруженных Силах перспективной и хорошо оплачиваемой, он заметил: "Здесь есть несколько моментов. Те, кто находятся в зоне боевых действий, и такие категории как бойцы спецназа, должны получать на уровне тысячи долларов, не менее - соответственно, 28 с лишним тысяч гривен".

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"Тогда это будет стимулировать", - добавил политик.

Напомним, ранее Анатолий Гриценко рассказал, какой, по его мнению, должна быть минимальная зарплата в Украине.

Читайте все новости по теме "Выборы президента Украины 2019" на OBOZREVATEL.

Тема
Выборы президента Украины 2019
Персона
Анатолий Гриценко
Место
Украина
Объекты
Вооруженные силы УкраиныСилы специальных операций ВС Украины
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Dell Alex
Dell Alex
Гриценко, верни мои легионы! (с) А потом уже, может быть, будешь иметь право открыть рот.
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Лютый Вадим
Лютый Вадим
ОнотолЕ , уже по 800$ получают , так -что ты спИздывся .
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Толя похуярил уверенной походкой Пидохряка Мальдивского,гдето я уже слышал эту сумму в даллярах.Ну че рагули,занимайте очередь в военкоматы,нахуй польша,вот где бабло голимое,в рядах ""наипотужнейшей"!!
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