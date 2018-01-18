"Не лучшие времена": украинцам объяснили, что будет с курсом гривни

Стабилизация курса гривни может произойти уже на этой неделе, а укрепление государственной валюты будет зависеть от действий Национального банка Украины.

Соответствующий прогноз член Украинского общества финансовых аналитиков Виталий Шапран сделал в блоге "Обозревателя".

По его словам, гривня сейчас переживает не лучшие времена, однако такое поведение было прогнозируемым.

Чрезмерные расходы из государственного бюджета в декабре – более 50 млрд грн привели к насыщению гривневой ликвидности. Выходной в США в этот понедельник (день Мартина Лютера Кинга) привел к уменьшению поступлений валюты в Украину в начале недели", – заявил Шапран.

Финансовый аналитик отметил, что уже во вторник курс доллара на межбанке выровнялся до 28,6 гривни, а также снизилась маржа между курсом покупки и продажи.

"Сейчас никаких фундаментальных причин для девальвации гривни нет", – резюмировал Шапран.

Как сообщал "Обозреватель", накануне НБУ ослабил гривню к доллару на 9 копеек – до 28,65 грн/$, однако укрепил курс нацвалюты по отношению к евро на 3 копейки – до 35,04 грн/€.