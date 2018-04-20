Не договорились: "Газпром" объявил о разрыве контракта с "Нафтогазом"

Российский газовый концерн "Газпром" не договорился с НАК "Нафтогаз Украины" и направил документы о расторжении контрактов на поставку "голубого топлива" и его транзит в Стокгольмский арбитраж.

"Газпром" готов вести переговоры с НАК "Нафтогаз Украины" о транзите газа после 2019 года. Однако Украина должна обосновать экономическую целесообразность транзита через свою территорию", – заявил председатель правления российской компании Алексей Миллер, передает "Интерфакс".

Напомним, в январе 2016 года АМКУ оштрафовал "Газпром" на 85 млрд гривен за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита природного газа Украины. 28 февраля Стокгольмский арбитражный трибунал вынес решение в пользу "Нафтогаза" по большинству важных вопросов в споре с "Газпромом".

2 марта в "Газпроме" заявили о намерении расторгнуть действующие контракты с "Натфогазом". В российской компании аргументировали, что Стокгольмский арбитраж якобы руководствовался двойными стандартами, а решение суда нарушает интересы сторон.

5 марта российская компания уведомила украинскую сторону о расторжении контрактов на поставку и транзит газа через Стокгольмский арбитраж. Позднее в "Нафтогазе" подтвердили, что получили извещение от "Газпрома".

Как сообщал "Обозреватель", компании начали переговоры 27 марта о расторжении контрактов на поставку и транзит газа.