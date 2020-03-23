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23 марта • обновлено в 12:07
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На время карантина украинцам разрешили не платить процент по ипотеке

1.4т
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В Украине на время введения карантина граждане могут не платить по ипотечным кредитам.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацбанка.

"Клиенты банков на время карантина могут приостановить выплату платежей по ипотечным кредитам, и банки не должны в таких случаях взимать с них залог. Об этом банки также должны сообщить клиентам", - говорится в сообщении НБУ.

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ubr.ua

Там также напоминают, банкам запрещено штрафовать своих клиентов за несвоевременную оплату потребительских кредитов, повышать процентные ставки по таким кредитам или осуществлять другие подобные мероприятия. Об этом банки должны проинформировать своих заемщиков.

Как писал OBOZREVATEL, в Минюсте сообщали, что в Украине на время карантина и в течение 30 дней после него государственные исполнители не будут выселять людей за долги по коммуналке и не будут взыскивать ипотечные задолженности.

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Тема
Карантин в Украине
Место
Украина
Теги
Национальный банк Украины Ипотека
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