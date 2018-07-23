НБУ подготовит украинцам новый сюрприз с учетной ставкой

Национальный банк Украины может пойти на очередное повышение учетной ставки.

Соответствующее решение будет принято в случае возрастания вероятности реализации инфляционных рисков, сообщает "Интерфакс-Украина".

В частности, на прошлом заседании комитета монетарной политики НБУ принял решение повысить учетную ставку с 17% до 17,5%. При этом большинство членов комитета выступали за более радикальное повышение – до 18%.

"Повышение учетной ставки на 100 базисных пунктов будет достаточным для нивелирования факторов инфляционного давления и возврата инфляции в пределы целевого диапазона в 2019 году", – аргументировали свое решение указанные представители НБУ.

Кроме того, по их словам, такое повышение способствовало бы усилению доверия к инфляционным целям и улучшению ожиданий.

Лишь один член комитета выступил за сохранение учетной ставки на прежнем уровне. В частности, он акцентировал внимание на отсутствии влияния монетарной политики на повышение потребительского спроса, которое продиктовано ростом реальных зарплат и перечислений от трудовых мигрантов.

"Такие эффекты не могут корректироваться только за счет жесткой монетарной политики. Напротив, в случае ужесточения условий кредитования бизнес может не поспевать за наращиванием производительности производства так же быстро, как растут зарплаты, что, соответственно, может негативно повлиять на конкурентоспособность отечественного производителя", – резюмировал представитель НБУ.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как на ситуацию в экономике повлияло решение НБУ повысить учетной ставку.