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НБУ подготовит украинцам новый сюрприз с учетной ставкой

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Национальный банк Украины может пойти на очередное повышение учетной ставки.

Соответствующее решение будет принято в случае возрастания вероятности реализации инфляционных рисков, сообщает "Интерфакс-Украина".

В частности, на прошлом заседании комитета монетарной политики НБУ принял решение повысить учетную ставку с 17% до 17,5%. При этом большинство членов комитета выступали за более радикальное повышение – до 18%.

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"Повышение учетной ставки на 100 базисных пунктов будет достаточным для нивелирования факторов инфляционного давления и возврата инфляции в пределы целевого диапазона в 2019 году", – аргументировали свое решение указанные представители НБУ.

Кроме того, по их словам, такое повышение способствовало бы усилению доверия к инфляционным целям и улучшению ожиданий.

Лишь один член комитета выступил за сохранение учетной ставки на прежнем уровне. В частности, он акцентировал внимание на отсутствии влияния монетарной политики на повышение потребительского спроса, которое продиктовано ростом реальных зарплат и перечислений от трудовых мигрантов.

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"Такие эффекты не могут корректироваться только за счет жесткой монетарной политики. Напротив, в случае ужесточения условий кредитования бизнес может не поспевать за наращиванием производительности производства так же быстро, как растут зарплаты, что, соответственно, может негативно повлиять на конкурентоспособность отечественного производителя", – резюмировал представитель НБУ.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как на ситуацию в экономике повлияло решение НБУ повысить учетной ставку.

Место
Украина
Объект
Национальный банк Украины
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Демъян
Демъян
Все понижают ставки, на Украине повышают, все так плохо?
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