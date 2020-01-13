НБУ объяснил стремительный обвал доллара в Украине

Первый заместитель председателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова заявила, что нынешнее укрепление гривни – это результат реформ последних лет.

"В ходе кризиса мы наблюдали шоковую девальвацию гривни, вызванную не экономическими факторами, а ожиданиями и страхом. Нынешнее укрепление гривни – это результат реформ последних лет. Оно могло бы начаться и раньше, но какой-то степенью сдерживалось неопределенностью, связанной с двойными выборами в стране", – сообщила Рожкова в интервью Finclub.

По ее словам, подобный путь проходили и другие страны, которые реализовывали режим инфляционного таргетирования. Например, Чехия и Польша в начале 2000-х.

"Курс, который мы видим, – это отражение рыночных тенденций. Мы выкупили в резервы рекордный объем валюты за 14 лет чистая покупка – $7,9 млрд в 2019-м. При этом нерезиденты завели около $4,3 млрд в ОВГЗ. То есть были и другие факторы укрепления гривни: это и рост производительности в агросекторе, и внешнее финансирование, которое привлекали и государственные, и частные компании – "Нафтогаз", "Кернел" и другие", – добавила Рожкова.

Первый заместитель председателя НБУ отметила, что в 2020 году курс может умеренно колебаться в обе стороны, в том числе и укрепляться.

Нынешнее укрепление гривни – это результат реформ последних лет

Как сообщал OBOZREVATEL:

Международный валютный фонд прогнозировал, что до конца 2019 года доллар будет стоить в среднем 26,75 грн/$.

В 2020 году МВФ ожидает, что гривня "просядет" до 27,72 грн/$, а в 2021 году гривня будет стоить 28,7 грн/$.

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