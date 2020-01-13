Главная Новости
13 января • обновлено в 16:12
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Новости экономики

НБУ объяснил стремительный обвал доллара в Украине

2.3т
Читать материал на украинском

Первый заместитель председателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова заявила, что нынешнее укрепление гривни – это результат реформ последних лет.

"В ходе кризиса мы наблюдали шоковую девальвацию гривни, вызванную не экономическими факторами, а ожиданиями и страхом. Нынешнее укрепление гривни – это результат реформ последних лет. Оно могло бы начаться и раньше, но какой-то степенью сдерживалось неопределенностью, связанной с двойными выборами в стране", – сообщила Рожкова в интервью Finclub.

По ее словам, подобный путь проходили и другие страны, которые реализовывали режим инфляционного таргетирования. Например, Чехия и Польша в начале 2000-х.

Новости
Доллар пробьет новую отметку: у Гончарука дали прогноз курса валют на три года

"Курс, который мы видим, – это отражение рыночных тенденций. Мы выкупили в резервы рекордный объем валюты за 14 лет чистая покупка – $7,9 млрд в 2019-м. При этом нерезиденты завели около $4,3 млрд в ОВГЗ. То есть были и другие факторы укрепления гривни: это и рост производительности в агросекторе, и внешнее финансирование, которое привлекали и государственные, и частные компании – "Нафтогаз", "Кернел" и другие", – добавила Рожкова.

Первый заместитель председателя НБУ отметила, что в 2020 году курс может умеренно колебаться в обе стороны, в том числе и укрепляться.

Нынешнее укрепление гривни – это результат реформ последних лет

Нынешнее укрепление гривни – это результат реформ последних лет

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Автор
Виктор Калиненко
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
9
11
Смешно
0
Интересно
0
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги