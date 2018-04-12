НБУ объяснил, что будет с ценами в Украине

Национальный банк Украины ожидает, что в течение 2018 года инфляция будет постепенно замедляться – до 8,9% в декабре, однако будет оставаться выше целевых ориентиров.

"Укрепление курса гривни в I квартале будет сдерживать рост цен, прежде всего на непродовольственные товары, и соответственно обеспечит более быстрое снижение базовой инфляции, чем прогнозировалось в январе", – говорится в прогнозе, опубликованном на сайте НБУ.

Кроме того, инфляцию будет сдерживать дальнейшее отражение предыдущих решений по повышению учетной ставки на депозитных ставках коммерческих банков.

Однако рост цен на продовольственные товары на фоне расширения их экспорта и усиление потребительского спроса вследствие увеличения доходов населения будет поддерживать инфляционное давление более существенное, чем ожидалось ранее.

Вместе с тем в НБУ отмечают, что в дальнейшем инфляция продолжит снижаться благодаря сохранению жесткой монетарной политики и увеличению предложения продуктов питания.

За счет этого инфляция вернется к целевому диапазону и составит 5,8% к концу следующего года. В 2020 году она замедлится до 5%, что будет соответствовать центральному значению целевого диапазона.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в Украине произошел стремительный рост цен на овощи "борщового набора".