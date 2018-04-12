УкрEngРус
Регистрация
МирСпорт

НБУ объяснил, что будет с ценами в Украине

618Читать новость на украинском

Национальный банк Украины ожидает, что в течение 2018 года инфляция будет постепенно замедляться – до 8,9% в декабре, однако будет оставаться выше целевых ориентиров.

"Укрепление курса гривни в I квартале будет сдерживать рост цен, прежде всего на непродовольственные товары, и соответственно обеспечит более быстрое снижение базовой инфляции, чем прогнозировалось в январе", – говорится в прогнозе, опубликованном на сайте НБУ.

Кроме того, инфляцию будет сдерживать дальнейшее отражение предыдущих решений по повышению учетной ставки на депозитных ставках коммерческих банков.

Новости
Что будет с курсом доллара в Украине: появился прогноз до лета

Однако рост цен на продовольственные товары на фоне расширения их экспорта и усиление потребительского спроса вследствие увеличения доходов населения будет поддерживать инфляционное давление более существенное, чем ожидалось ранее.

Вместе с тем в НБУ отмечают, что в дальнейшем инфляция продолжит снижаться благодаря сохранению жесткой монетарной политики и увеличению предложения продуктов питания.

За счет этого инфляция вернется к целевому диапазону и составит 5,8% к концу следующего года. В 2020 году она замедлится до 5%, что будет соответствовать центральному значению целевого диапазона.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в Украине произошел стремительный рост цен на овощи "борщового набора".

Место
Украина
Объект
НБУ
Поделиться в Facebook

Наши блоги