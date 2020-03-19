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19 марта • обновлено в 11:58
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НБУ посоветовал украинцам дезинфицировать карты и не снимать наличные

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Украинцам посоветовали на время карантина снизить контакты с наличными деньгами и дезинфицировать платежные карты.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национального банка Украины в Facebook.

"Больше cashless, меньше кэша! Таким должен быть девиз каждого на время карантина. Это снизит вероятность распространения коронавируса", – сказано в сообщении.

Украинцам рекомендуют:

• снизить контакты с наличными (национальной и иностранной валютой),

• меньше снимать средства в банкоматах,

• пользоваться дистанционным банковским обслуживанием,

• рассчитываться по безналу, лучше бесконтактно (90% платежных терминалов в Украине поддерживают такую ​​возможность).

В НБУ также советуют после контакта с банкнотами и монетами тщательно мыть руки и не прикасаться к лицу. Кроме того, НБУ рекомендует периодически дезинфицировать платежные карточки, смартфоны, платежные терминалы, другие мобильные устройства, которые используются для безналичной оплаты.

Как сообщал OBOZREVATEL, гривневые банкноты будут обеззараживаться, они будут две недели находиться в специальных хранилищах, чтобы сотрудники Национального банка Украины не пострадали из-за эпидемии коронавируса.

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Автор
Валентина Гембарская Валентина Гембарская
Тема
Карантин в Украине
Место
Украина
Теги
Национальный банк Украины бумажные деньги
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