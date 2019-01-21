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''Навредили многим!'' В Google Play обнаружили серьезные вирусы для воровства денег

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В магазине приложений для смартфона Google Play обнаружили два вредоносных приложения, собирающих банковскую информацию для хищений средств — BatterySaverMobi и Currency Converter.

Как сообщает Trend Micro, обе программы были удалены, но до этого успели навредить многим. Например, BatterySaverMobi было скачано 5 тыс. раз и получило 4,5 звезды от 73 рецензентов.

''Навредили многим!'' В Google Play обнаружили серьезные вирусы для воровства денег

"Приложения отбрасывают вредоносную полезную нагрузку, которая связана с известным банковским вредоносным ПО Anubis. После анализа полезной нагрузки мы отметили, что код поразительно похож на известные образцы Anubis. Также увидели, что он подключается к серверу управления и контроля (C&C) с доменом aserogeege.space, который также связан с Anubis", — отметило издание.

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Там добавили, что указанные приложения не просто применяют традиционные методы уклонения. Они также пытаются использовать движения пользователя и устройства, чтобы скрыть свою деятельность.

''Навредили многим!'' В Google Play обнаружили серьезные вирусы для воровства денег

Если вредоносный код запускается, приложение попытается обманом заставить пользователей загрузить и установить полезный APK-файл с поддельным обновлением системы. Чего, конечно же, не рекомендуется делать.

''Навредили многим!'' В Google Play обнаружили серьезные вирусы для воровства денег

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как аферисты воруют деньги с карт украинцев. Также эксперты объяснили, как обезопасить себя от мошенников.

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Место
США
Теги
GoogleКитайские смартфонывирусбанк
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