"Пошли дурня богу молиться": "покращення" в метро Киева насмешило соцсети

Замена кассиров автоматами в метрополитене Киева, которые не дают сдачи с купюр крупного номинала, возмутила пользователей сети.

"Просто суперсмешно, когда у тебя в кармане одна купюра 500 гривен и ты опаздываешь на работу... Пошли дурня богу молиться – он тебе и наваяет "покращень", – пишет в Facebook пользователь Валерий Иванович.

"Метро "Кловская", это нарушение прав потребителей! Метрополитен, предоставляя услуги, обязан выдавать сдачу! Когда спешу прохожу через турникет, оставляя купюру 10 гривен. По закону услуга оплачена!" – отметил Дмитрий Заброда.

"В Харькове года два назад такая же история была", – сообщил Константин Федотов.

"Главный бред – это то, что эти автоматы сдачи не выдают", – подчеркнул Михаил Таций.

Метрополитен Киева The Village

Однако некоторые пользователи встали на сторону киевского метро в этом вопросе.

"Просто супер смешно, что у людей в 21-м веке до сих пор нет банковских карт", – заявила Алина Шубская.

"Хм, а что, еще есть люди, которые ездят на метро на работу и покупают жетончики?" – задался вопросом Миша Дан.

"Вы как будто первый день на свете живете. Как будто не знаете, что с такой купюрой будет проблематично быстро купить жетон и пройти. Независимо от станции метро", – резюмировала Анастасия Василенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Киевсовет утвердил проект постройки линии метрополитена до жилмассива Виноградарь. Речь идет о первой очереди стройки, которая предусматривает две новых станции – "Мостицкая" и "Проспект Правды".

По предварительным оценкам, стоимость расширения "Сырецко-Печерской" линии обойдется в более чем 6 млрд гривен. Предполагается также, что строительные работы займут 36 месяцев.

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