Нацбанк сохранил учетную ставку на уровне 18% годовых

Национальный банк Украины не изменил учетную ставку и сохранил ее на уровне 18% годовых.

Как сообщает пресс-служба НБУ, жесткие монетарные условия остаются важной предпосылкой для дальнейшего постепенного замедления инфляции до цели 5% в 2020 году.

Отмечается, что в первые месяцы 2019 инфляция продолжала замедляться, фактически следуя траектории, которую регулятор прогнозировал в январе. К концу февраля она снизилась до 8,8%, базовая инфляция - до 7,8% в годовом измерении.

"Это свидетельствует, что фундаментальное инфляционное давление, как и ожидалось, ослабляется", - указали в НБУ.

Замедлению инфляции, как отметили в регуляторе, способствовала жесткая монетарная политика. "В частности, она стала одной из причин укрепления курса гривни. В свою очередь, укрепление курса сказалось на ценах импортируемых товаров и товаров со значительной импортной составляющей", - отметили в Нацбанке.

Кроме того, как сообщается, последовательность монетарной политики, направленной на снижение инфляции, вместе с ситуацией на валютном рынке способствовали постепенному улучшению инфляционных ожиданий.

"Это приводит к повышению процентных ставок в реальном выражении и соответственно обеспечивает жесткие монетарные условия, необходимые для снижения инфляции", - заявили в НБУ.

Высокая учетная ставка увеличивает "стоимость" денег в экономике, в результате замедляется кредитование, растут кредитные ставки на межбанке, а после – и в коммерческих банках. Как рассказал эксперт Международного центра перспективных исследований Егор Киян, обратная сторона высокой ставки – замедление роста экономики.

Стоит отметить, что кредиты дорожают примерно на 70% от роста учетной ставки.

Ранее стало известно, что НБУ допускает возможность повышения учетной ставки с 18 до 18,5% в среднесрочной перспективе, в случае роста инфляции. Такую идею поддерживает половина комитета по монетарной политике.

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