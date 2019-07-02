"Нарушают соглашение": Россия дерзко ответила Чехии из-за авиационного скандала

Министерство транспорта России отреагировало на ограничения чешских властей на полеты нескольким российским авиакомпаниям в Прагу.

По данным "Интерфакса", ведомство уже ведет переговоры с чешскими авиавластями. Там рассчитывают, что "вопрос будет решен в самые сжатые сроки".

"Эти действия чешских авиавластей нарушают соглашение о воздушном сообщении между нашими странами", - отметил собеседник агентства.

Запрет на авиаперелеты

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 2 июля "Аэрофлот", "Победа" и "Уральские авиалинии" сообщили, что вынуждены отменить ряд рейсов в Чехию из-за решения чешских авиавластей аннулировать разрешения на них.

В частности, "Аэрофлот" отменил только во вторник четыре перелета из Москвы в Прагу и обратно, оставив в расписании только два. "Победа" отменила в этот день рейсы Москва - Карловы Вары, которые компания совершает по четвергам и воскресеньям. "Уральские авиалинии" со 2 июля приостановили перелеты между Прагой и аэропортами "Жуковский" (Москва) и "Кольцово" (Екатеринбург).

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