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Нардепы-миллионеры получили 30 млн грн на компенсацию жилья из бюджета. Видео

Валентина Гембарская
Валентина Гембарская
Экономика
1,5 т.
Нардепы-миллионеры получили 30 млн грн на компенсацию жилья из бюджета. Видео

Нардепы-миллионеры получили компенсацию за жилье.

За 10 месяцев 170 нардепов из других городов получили от государства 30,1 млн гривен в качестве компенсации из бюджета на жилье в Киеве.

Об этом говорится в расследовании "Слідства.Інфо" (чтобы подитивитися видео, доскрольте до конца страницы).

Отмечается, что 75% из тех, кто получает компенсацию – представители президентской фракции "Слуга народа". "Жилищную" компенсацию из бюджета получала половина "слуг".

Так, депутат "Слуги народа Андрей Клочко, для которого это первый поход в парламент, с начала своей каденции за аренду жилья в столице получил почти 80 тысяч гривен компенсации.

"Клочко родился и прописан в Киеве. Родственники его и его жены уже много лет владеют двумя квартирами в столице на 75 и 65 квадратных метров. Впрочем, депутат решил арендовать еще одну квартиру в Киеве на 101 кв. м. за государственные деньги", – говорится в материале.

Депутат объяснил, что снимает жилье, так как в квартирах, которыми владеют родственники, его семье нет места, покупать собственное жилье – дорого.

"Посмотрите сейчас на те цены, которые выставляют за квартиру. У меня не было никогда жилья. Я не из тех людей, которым нужно это жилье покупать", – отметил Клочко.

В то же время в своей декларации нардеп указал немалые сбережения: 200 тысяч долларов и 1,3 млн грн наличных.

"Это мои личные сбережения и как их тратить, решать буду я лично", – ответил Клочко на вопрос о том, почему имея такие накопления, он обратился за помощью к государству.

Нардеп последних двух созывов Николай Скорик ( "Оппозиционная платформа – За жизнь") получил из бюджета 180 тысяч гривен компенсации.

Судя по декларации Скорика, он и его жена бесплатно пользуются квартирой в Киеве, которая принадлежит экс–начальнику Одесского порта Николаю Павлюку.

Однако Скорик решил также снимать гостиничный номер в столице за государственные средства.

Внефракционный депутат Руслан Требушкин получил из госбюджета более 118 тысяч гривен компенсации.

"Впрочем, непонятно, на что он тратил эти средства, поскольку политик не задекларировал номера в гостинице, а лишь указал, что его жена бесплатно пользуется квартирой в Киеве площадью 110 квадратов на основе договора ссуды", – сказано в статье.

Скорик получил 118 тысяч гривен на компенсацию жилья

Скорик получил 118 тысяч гривен на компенсацию жилья skoryk.info

Кто еще получил компенсацию за жилье от государства:

  • Экс-прокурор и член депутатской группы "Довіра" Александр Сухов – 137 тысяч гривен;

  • Нардеп "Слуги народа" Дмитрий Черный – 195 тысяч гривен;

  • Депутат "Слуги народа" Евгений Шевченко – 180 тысяч гривен

  • Внефракционный нардеп Сергей Магера – 200 тысяч гривен

  • Внефракционный нардеп Муса Магомедов – 169 тысяч гривен

  • Член депутатской группы "Довіра" Владислав Поляк – 200 тысяч гривен

  • Член депутатской группы "Довіра" Геннадий Вацак – 197 тысяч гривен

  • Экс-глава Одесского областного совета Анатолий Урбанский, который сейчас входит в депутатскую группу "За майбутнє" – 196 тысяч гривен

  • "Слуга народа" Павел Якименко – 200 тысяч гривен

  • Депутат трех созывов Юрий Шаповалов ( "За майбутнє") – 67,6 тысяч гривен

  • Депутат "Слуги народа" Игорь Васильковский – 197 тысяч гривен

  • Депутат "Слуги народа" Олег Воронько – 198 тысяч гривен

  • "Слуга народа" Александр Трухин – 200 тысяч гривен

  • Винницкий депутат "Батьківщини" Олег Мейдич – 132 тысячи гривен

Дмитрий Черный получил из бюджета 195 тысяч гривен

Дмитрий Черный получил из бюджета 195 тысяч гривен Facebook Дмитрия Черного

Издание отмечает, что все вышеперечисленные нардепы задекларировали немалое состояние: сбережения и недвижимость.

Урбанский берет компенсацию за жилье из бюджета

Урбанский берет компенсацию за жилье из бюджета Facebook Анатолия Урбанского

Как указано, бывают и депутаты, которые также официально не имеют жилья в Киеве, однако и компенсацию от государства себе не оформляли.

"В частности, депутат от "Слуги народа" Игорь Герасименко местом жительства в своей декларации указывает город Житомир. В то же время в Киеве он официально не владеет недвижимостью. И не получает компенсации на аренду жилья в столице. "Слуга народа" Сергей Литвиненко, судя по декларации, владеет недвижимостью в Ровенской и Закарпатье, при этом не имеет жилья в Киеве. Впрочем, он не получает компенсацию из госбюджета. Александр Колтунович с ОПЗЖ местом жительства указал город Луцк на Волыни. Он не декларирует никакой недвижимости в Киеве, но и не берет компенсации от государства на ее аренду", – говорится в расследовании.

Как сообщал OBOZREVATEL, 141-му народному депутату Украины за июль 2020 года выплатили более 3 млн гривен компенсации за жилье.

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