Напряжение на рынке труда: в Польше посчитали заробитчан из Украины

На территории Польши работает порядка 900 тыс. заробитчан из Украины, при этом всего за рубежом постоянно работает более 3 млн украинских граждан.

Об этом сообщает "Украинская правда". Издание также отмечает, что всего в Польше насчитали более миллиона трудовых мигрантов из разных стран.

Иллюстрация отношений Украины и Польши zaman.bg

"Напряжение на рынке труда несколько снижается за счет наплыва иммигрантов. Сейчас это почти 900 тыс. только из Украины. Кроме того, это также мигранты из других стран, в частности из Беларуси", – заявил заместитель директора департамента экономического анализа Национального банка Польши Яцек Котловский.

По его словам, в целом количество иностранных трудовых мигрантов в Польше на данный момент превышает миллион человек. При этом, несмотря на временный характер работы заробитчан, в среднем трудовые мигранты работают в стране около 7 месяцев, отмечают в Нацбанке Польши.

Количество трудовых мигрантов Нацбанк Польши подсчитал по количеству рабочих виз, карт поляка, разрешений на проживание, справках работодателей и официальным данным регистрации иностранцев. Также в банке отметили, что заробитчане из Украины обеспечивают до 0,9% роста ВВП страны ежегодно.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал со ссылкой на СМИ, как заробитчане из Украины добавили порядка 2,5% к ВВП Польши, благодаря чему ее экономика выросла на 22% с 2014 года.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал