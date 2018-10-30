В большинстве стран работа налоговиков непопулярная и сложная. Но это люди, которые обеспечивают наполнение бюджета государства.

30 октября 1996 года была создана Государственная налоговая администрация Украины и региональные государственные налоговые администрации. С тех пор в Украине работает Государственная налоговая служба. День работника налоговой и таможенной службы Украины отмечается 18 марта. Однако независимо от официальных дат в календаре, есть традиции, которые важнее формальностей. Я провел с налоговиками много времени и имел честь работать с настоящими специалистами своего дела, людьми, которые посвятили этой профессии свою жизнь. Поэтому для меня все это стало близким и понятным.

За годы независимости налоговая не раз меняла структуру и названия, но функции всегда были и остаются неизменными. Наполнять бюджет и служить народу Украины, приумножению благосостояния и укреплению независимости нашего государства. Все это изо дня в день делают конкретные люди - налоговики, таможенники. Напряженная, упорная работа, опыт, профессионализм работников фискальной службы обеспечивают ресурс государства развиваться и быть эффективным для своих граждан. Это в буквальном смысле зарплаты и пенсии, дороги и больницы, безопасность на дорогах и освещение улиц. Серьезные задачи и ответственность перед людьми.

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Сегодня в Украине мы строим новые, партнерские отношения между государством и бизнесом. Тем более ответственной становится работа фискальной службы. Наша команда в ГФС в 2015-2017 годах продемонстрировала, что налоговая либерализация для малого и среднего бизнеса - действенный инструмент вывода бизнеса из тени. Снижение ставки ЕСВ - реальный пример, как либеральные шаги создают положительную динамику. Когда я возглавлял ДФС, только за два года благодаря детенизации бизнеса доходная часть и местных, и государственного бюджета постоянно увеличивалась, до 35% ежегодно. Но этого недостаточно, нужно воплощать системные, комплексные меры, чтобы дать шанс экономике страны расти. Нужно наконец сделать полноценную налоговую реформу, которая обеспечит конкурентоспособность экономики, даст возможность привлекать инвесторов лучшими условиями и реальными выгодами. Бизнесу должно быть выгодно работать в Украине, инвестировать и оставаться здесь.

Налоговая реформа - это не бездумные сокращения количества работников службы. Это об эффективной работе в интересах граждан, профессионализме и законности. У нас в Украине достаточно профессионалов, новых людей, специалистов, которые готовы работать на результат. Убежден, мы непременно достигнем успеха, главное - работать, не останавливаться, искать возможности для роста и воплощать каждое решение.