Зеленский намекнул на новое соглашение с ЕС

На Евросоюз приходится 40% торговли Украины, но Киев хочет продавать еще больше товаров в ЕС.

Об этом написал в своей колонке для "Европейской правды" президент Украины Владимир Зеленский. Он напомнил, что 6 лет назад было подписано Соглашение об ассоциации с ЕС.

"Евросоюз не имеет таких соглашений ни с кем вне своих пределов. Сейчас более 40% нашей торговли приходится на ЕС, это сделало Европейский Союз главным торговым партнером Украины. Но, как и каждому, кто растет, нам уже нужно больше. Наши предприниматели хотят и могут продавать в страны ЕС больше товаров. Соответствующий позиционный документ мы передали партнерам из Евросоюза", – отметил украинский лидер.

По его словам, на закрытых переговорах президент Европейского совета Шарль Мишель сказал, что высоко ценит реформы, которые внедряет Украина, а соглашение имеет большой "дополнительный потенциал".

"Мы ценим выделение Украине 190 млн евро для помощи в борьбе с коронавирусом. Однако я еще раз подчеркнул: наша страна имеет все мощности для массового производства вакцины, когда ее изобретут", – добавил Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, в рамках саммита Украина-ЕС 6 октября был подписано пять соглашений на сотни миллионов евро, которые направлены на финансирование ряда проектов.