Налог на выведенный капитал в Украине: раскрыты детали законопроекта

Законопроект №8557, который накануне подписал президент Петр Порошенко, предусматривает замену с 1 января 2019 года налога на прибыль предприятий налогом на выведенный капитал.

При этом на три года (до 31 декабря 2021 года) разрешается применение налога на прибыль предприятий банками по их решению, свидетельствует текст соответствующего проекта закона, опубликованного на официальном сайте парламента.

Документом предусматривается, что сумма дивидендов, выплачиваемая за 2018 год (для банков, которые продолжили уплату налога на прибыль предприятий после 1 января 2019 года, за 2021 год), не будет облагаться НнВК в пределах объема прибыли, из которой ранее был уплачен налог на прибыль предприятий.

Объектом налогообложения НнВК определяются операции по выводу капитала и операции, приравненные к операциям по выводу капитала.

К операциям по выводу капитала будут принадлежать: выплата дивидендов в пользу неплательщика налога, выплата части прибыли государственными некорпоратизированными или коммунальными предприятиями, возврат вкладов владельцу корпоративных прав – неплательщику и тому подобное.

К операциям, которые приравняют к операциям по выводу капитала будут относиться:

проценты, уплаченные нерезидентам – связанным лицам и нерезидентам, зарегистрированным в государствах, являющихся низконалоговыми юрисдикциями;

выплаты в рамках договоров страхования или перестрахования в пользу страховщиков-нерезидентов;

финансовая помощь, предоставленная плательщиком налога неплательщику налога, которая не подлежит возврату или предоставлена связанному лицу, или несвязанной лицу, но остается невозвращенной в течение 12 месяцев;

выплата, осуществляемая в связи с: переводом средств со счетов в украинских банках на счета налогоплательщика, открытые за рубежом; погашением обязательств, возникших по договорам, исполнение которых не приводит к зачислению средств на счета налогоплательщиков в украинских банках или к получению налогоплательщиком имущества, работ, услуг;

хозяйственные операции, которые признаны контролируемыми по правилам трансфертного ценообразования, если их условия не соответствуют принципу "вытянутой руки", в части доначисленных сумм;

операции по безвозмездному предоставлению имущества неплательщику налога;

выплаты, производимые в связи с вложением в объекты инвестиций, которые находятся за пределами территории Украины, приобретением работ у неплательщика налога – нерезидента и/или передача имущества, оказание работ неплательщику налога – нерезиденту;

средства и/или стоимость имущества, переданного в уставный капитал неплательщика налога;

средства и/или стоимость имущества, выплаченного в связи с приобретением товаров, работ и услуг у связанных физических лиц, применяющих упрощенную систему налогообложения;

выплата роялти в суммах превышения лимита и в других случаях.

Предлагается применять следующие ставки НнВК:

15% – к операциям по выводу капитала;

20% – к операциям, приравненных к операциям по выводу капитала;

5% – к средствам, уплаченным во исполнение долговых обязательств связанным лицам – нерезидентам.

Также документ предусматривает создание Реестра плательщиков налога на выведенный капитал, данные которого будут обнародоваться на сайте Государственной фискальной службы Украины.

Напомним, что МВФ настоятельно рекомендовал не вносить на рассмотрение Верховной Рады законопроект о налоге на выведенный капитал. Международный валютный фонд выразил серьезную обеспокоенность по поводу потерь доходов государственного бюджета.

Ранее OBOZREVATEL писал, чем грозит введение налога на выведенный капитал в Украине.