Накопительные пенсии: стало известно, скольких украинцев затронет новая система

Министерство социальной политики прогнозирует, что участниками обязательного накопительного уровня пенсионной системы в первый год его внедрения могут стать свыше 4,5 млн человек.

"В случае привлечения к участию застрахованных лиц в возрасте до 35 лет на дату введения уплаты страховых взносов и установления размера взносов на уровне 2% в первый год введения с постепенным его увеличением на 1% до 7%, численность участников в первый год составит 4,6 млн застрахованных лиц", – заявили представители ведомства, передает УНИАН.

В частности, Минсоцполитики ожидает привлечь 8,3 млрд гривен страховых взносов. При этом на сегодняшний день размеры взносов и возраст участников являются темой для дискуссий.

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"Соответственно, объем средств, аккумулированных пенсионными фондами, и количество участников будут зависеть от принятия окончательной модели второго уровня пенсионной системы", – резюмировали представители ведомства.

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