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Война с "Газпромом": "Нафтогаз" заручится поддержкой СНБО

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НАК "Нафтогаз Украины" попросил Кабинет министров вынести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны "вопрос необходимости немедленного принятия мер для защиты интересов Украины как государства-транзитера природного газа в ЕС".

"Статус государства-транзитера является ключевым для обеспечения экономической и энергетической безопасности, а также обороны всей страны и является гарантией удержания Российской Федерации от продолжения агрессивных вооруженных действий против нашей страны", – говорится в письме и.о. главы "Нафтогаза" Сергея Коновца к премьер-министру Владимиру Гройсману, передает ЭП.

Значительная часть письма посвящена проблеме задержки реализации плана анбандлинга "Нафтогаза", которую в компании связывают с позицией "Газпрома". В частности, российский газовый монополист отказывается перезаключать действующий транзитный контракт с новым оператором ГТС, который создается на замену "Укртрансгазу".

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"Ни Еврокомиссия, ни НКРЭКУ не предпринимают реальных шагов для изменения ситуации. Так, недавнее расследование Еврокомиссии по вопросу нарушения "Газпромом" конкурентного законодательства, проигнорировало доводы о том, что действия "Газпрома" в Украине имеют влияние на рынок ЕС", – говорится в письме.

В связи с этим НАК попросил довести данную информацию к сведению СНБО, который должен поручить правительству "внести изменения в план реструктуризации "Нафтогаза". При этом НАК настаивает на необходимости принять на Совете нацбезопасности решение, которым Кабмину поручат разработать план действий на случай полного отсутствия транзита газа через территорию Украины.

По предварительной информации, поднятые НАК вопросы уже были адресованы для проработки на НКРЭКУ и Минэнерго, после чего согласованная позиция может быть озвучена на СНБО.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 февраля Стокгольмский арбитражный трибунал вынес решение в пользу НАК "Нафтогаз Украины" по большинству важных вопросов в споре с "Газпромом".

2 марта в "Газпроме" заявили о намерении расторгнуть действующие контракты с "Нафтогазом". В российской компании аргументировали, что Стокгольмский арбитраж якобы руководствовался двойными стандартами, а решение суда нарушает интересы сторон. При этом в НАК подчеркнули, что расторжение контракта "Газпромом" в одностороннем порядке юридически невозможно.

30 мая "Нафтогаз" начал процесс взыскания с российского газового монополиста долга. При этом швейцарские власти уже приняли меры в отношении активов "Газпрома" на территории страны.

5 июня Голландский суд удовлетворил ходатайства "Нафтогаза" об аресте долей российского газового монополиста в его голландских дочерних компаниях.

Место
Украина
Объекты
Нафтогаз УкраиныГазпромКабинет министров Украины
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Мир Миру
Мир Миру
Заместитель председателя правления российской корпорации "Газпром" Александр Медведев рассказал в эфире телеканала "Россия 24", что для удовлетворения растущих потребностей Европы в российском газе его компания готова проложить по балтийскому дну еще один трубопровод - "Северный поток-3".
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Мир Миру, Во первых: Наепалово Украины с ценами задним числов Газпрому не нужны, во вторых: обслуживание ржавой советской трубы почти равно строительство стоимости новой, накой этот геморой Газпрому?
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Мир Миру
Мир Миру
Мир Миру. Газохранилища ещё есть.
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Вот "агрессор" распоясался! Не хочет заключать контракт на невыгодных для себя условиях. Куда только Европа смотрит и зачем то строит газопровод по которому газ будет ДЕШЕВЛЕ поставлять из России
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Петушки, у вас чувство собственного достоинства совсем нема? Ахрессор, ахрессор - ко-ко-ко, но не разрывай с нами контракт, а то кушать хочется
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