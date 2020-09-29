'Нафтогаз' показал тарифы на газ на октябрь: как наиболее выгодно купить

"Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" опубликовала цены на голубое топливо на октябрь.

Как сказано на сайте НАК, тарифы сохранены на уровне сентября – 4,7 грн/кубометр в рамках пакета "Месячный" и 5,24 грн/кубометр в рамках тарифа "Годовой".

В чем разница между тарифами

В рамках рынка газа "Нафтогаз" выступает как один из поставщиков, с которыми могут заключить соглашение потребители. Он предлагает два тарифа – "Месячный" и "Годовой".

Основное преимущество "Годового" тарифа заключается в возможности получить необходимый объем газа, который клиент потребляет в течение года, без предоплаты. Этот тариф поможет прогнозировать свои расходы на газ и не переплачивать за голубое топливо при росте рыночных цен.

Цена в тарифе "Месячный" меняться ежемесячно в соответствии с рыночными условиями (то есть расти во время отопительного сезона и будет снижаться в теплое время года). Также потребители будут получать скидку 1%, если заплатят за газ до 15 числа текущего месяца.

Тариф "Годовой" предусматривает фиксацию цены на газ на год вперед. Она может быть выше цены на газ летом, но с ростом тарифов зимой подключения к нему может оказаться выгодным. Однако "Нафтогаз" постепенно корректирует тариф в соответствии с ценами в Европе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 января 2021 могут начать отключать газ всем потребителям, кто будет без счетчиков. Это предусмотрено в действующем Законе "О коммерческом учете газа".

Этой зимой суммы в платежках украинцев за газ могут вырасти. Однако у людей есть возможность зафиксировать тариф на год вперед.