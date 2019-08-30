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"Надо срочно спасать!" В Украине назрело крупное ЧП с отопительным сезоном

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В Кривом Роге сложилась критическая ситуация с подготовкой к отопительному сезону из-за долгов за природный газ перед "Нафтогазом".

Как сообщает пресс-служба НАК, долги образовались у одного из крупнейших производителей тепла города Кривой Рог - АО "Криворожская теплоцентраль". Предприятие задолжало НАК 1,76 млрд грн.

Согласно законодательству, для возобновления газоснабжения перед началом отопительного сезона теплопроизводитель должен заплатить "Нафтогазу" не менее 1,17 млрд грн", – говорится в сообщении.

Отопительный сезон под угрозой срыва

Отопительный сезон под угрозой срыва

politeka.net

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"Выход есть": "Нафтогаз" придумал, как снизить цену на газ для украинцев

"Нафтогаз" предлагает криворожской власти и Фонду госимущества, который осуществляет управление АО "Криворожская теплоцентраль", принять немедленные меры для погашения задолженности и обеспечения своевременного начала отопительного сезона в Кривом Роге.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 апреля команда Владимира Зеленского призвала "Нафтогаз" и Кабинет министров провести консультации с МВФ и снизить цену на газ для населения с 1 мая.

В результате НАК и правительство достигли соглашения о снижении цены на газ в мае, но оно предусматривает, что стоимость увеличится, если рыночные цены снова будут выше установленного Кабмином уровня.

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Тема
Отопительный сезон в Украине
Место
Украина Кривой Рог
Тег
НАК "Нафтогаз"
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