Скандальное дело против Труханова закрыли: появилась реакция НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро закрыло уголовное производство по факту незаконного обогащения мэра Одессы Геннадия Труханова, который обвиняется в хищениях при продаже завода "Краян".

Такую информацию подтвердили в Национальном антикоррупционном бюро Украины. Как сообщила пресс-служба ведомства в Facebook, детективы Бюро начали закрывать уголовные производства о незаконном обогащении из-за решение Конституционного суда.

"Среди уже закрытых - дела по фактам незаконного обогащения чиновников и судей, а также мэра Одессы. Что касается последнего, то напоминаем, что Одесский городской голова уже обвиняется в завладении 185 млн грн городского бюджета. Дело в отношении него слушается в Малиновском районном суде Одессы", - сказано в сообщении.

Отмечается, что решение КС о признании неконституционной ст.368-2 к этому судебному процессу отношения не имеет, поскольку чиновник обвиняется в коррупционном преступлении по другой статье - ч.5 ст.191 УК Украины. Детективы НАБУ также продолжают расследование других фактов возможной противоправной деятельности главы Одесской мэрии.

Геннадий Труханов Политрада

"В общем, решение КС заставляет детективов закрыть 65 уголовных производств, но только в части незаконного обогащения. В то же время другие факты коррупционной деятельности в пределах этих производств, квалифицированные по статьям не отменены КС, будут расследоваться и дальше", - подчеркнули в НАБУ.

Напомним, ранее Конституционный суд Украины опубликовал текст решения об отмене статьи 368-2 Уголовного кодекса о наказании за незаконное обогащение, которая была признана несоответствующей Основному Закону.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В октябре 2017 года НАБУ провело у Труханова обыски в рамках двух уголовных производств "по фактам возможного злоупотребления служебным положением должностными лицами Одесского городского совета".

В феврале 2018 года мэра Одессы задержали в аэропорту "Борисполь". В итоге его отпустили на поруки.

Стало известно о том, что Труханов имеет паспорт гражданина РФ.

В июне 2018 года САП и НАБУ завершили расследование в отношении Труханова и сотрудников горсовета, которых подозревают в хищении средств городского бюджета. В октябре в суд был передан обвинительный акт.

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