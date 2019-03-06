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Скандальное дело против Труханова закрыли: появилась реакция НАБУ

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Национальное антикоррупционное бюро закрыло уголовное производство по факту незаконного обогащения мэра Одессы Геннадия Труханова, который обвиняется в хищениях при продаже завода "Краян".

Такую информацию подтвердили в Национальном антикоррупционном бюро Украины. Как сообщила пресс-служба ведомства в Facebook, детективы Бюро начали закрывать уголовные производства о незаконном обогащении из-за решение Конституционного суда.

"Среди уже закрытых - дела по фактам незаконного обогащения чиновников и судей, а также мэра Одессы. Что касается последнего, то напоминаем, что Одесский городской голова уже обвиняется в завладении 185 млн грн городского бюджета. Дело в отношении него слушается в Малиновском районном суде Одессы", - сказано в сообщении.

Отмечается, что решение КС о признании неконституционной ст.368-2 к этому судебному процессу отношения не имеет, поскольку чиновник обвиняется в коррупционном преступлении по другой статье - ч.5 ст.191 УК Украины. Детективы НАБУ также продолжают расследование других фактов возможной противоправной деятельности главы Одесской мэрии.

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"В общем, решение КС заставляет детективов закрыть 65 уголовных производств, но только в части незаконного обогащения. В то же время другие факты коррупционной деятельности в пределах этих производств, квалифицированные по статьям не отменены КС, будут расследоваться и дальше", - подчеркнули в НАБУ.

Напомним, ранее Конституционный суд Украины опубликовал текст решения об отмене статьи 368-2 Уголовного кодекса о наказании за незаконное обогащение, которая была признана несоответствующей Основному Закону.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Геннадий Труханов
Место
Украина
Теги
НАБУКонституционный суд Украины
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