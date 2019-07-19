НАБУ нагрянуло с обысками в помещения "Богдана": в компании пояснили

Детективы Национального антикоррупционного бюро пришли с обысками в помещения ОАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс", в том числе в клуб "5 элемент".

Следственное действие санкционировано и проводится в ходе расследования растраты государственного имущества в особо крупных размерах должностными лицами Министерства обороны и Генерального штаба Вооруженных сил Украины, говорится в Facebook НАБУ (новость дополнена реакцией компании).

В частности, по мнению следствия, в 2015-2018 гг. служащие незаконно внесли в государственный оборонный заказ специальный автомобильный транспорт и осуществили его закупку по завышенным ценам.

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Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с апреля 2018 года.

Предварительная правовая квалификация ч. 5 ст. 191 УК Украины.

"Сейчас это вся информация, которую мы можем сообщить, учитывая необходимость сохранения тайны следствия", – резюмировали представители НАБУ.

По данным Telegram канал "УП. Off the record", детективы приехали проводить обыски элитного спортклуба "5 элемент". Однако НАБУ не пускают в помещение. Причина – там находится приемная народного депутата.

В свою очередь Telegram канал The Newsrooom сообщает, что сотрудники НАБУ пришли в рамках расследования дела "Укроборонпрома".

Им нужно попасть в два помещения. В одном из них – приемная депутата Алексея Порошенко, в другом – Почетное консульство Сейшелових островов, которое возглавляет Олег Гладковский.

Детективы Национального антикоррупционного бюро пришли с обысками в помещения "Богдан Моторс" "Богдан"

Позже в пресс-службе компании заявили, что обвинения НАБУ – надуманные и необоснованные, а организацию следственных действий "Богдан-Моторс" назвала "политически мотивированным давлением".

"Закупка автомобилей производства "Богдан Моторс" происходит в полном соответствии с действующей редакцией постановления Кабинета Министров Украины №517. Оно четко регламентирует весь порядок формирования цены при осуществлении государственного оборонного заказа. "Богдан Моторс" является одним из крупнейших налогоплательщиков в отрасли. За 11 лет выпуска гражданской и военной техники "Богдан Моторс" перечислил в бюджеты всех уровней 2,4 млрд грн", – заявили в компании.

Напомним, что журналисты программы "Наші гроші" обвинили Олега Гладковского и его сына Игоря в организации коррупционной схемы, в которой высокопоставленные фигуранты дела получали откаты с покупки деталей, за которые Украина переплачивала в 3-4 раза.

Как сообщал OBOZREVATEL, пятый президент Украины Петр Порошенко 4 марта текущего года указами уволил Гладковского с должности первого заместителя секретаря СНБО и с должности председателя межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества (ВТС) и экспортного контроля.

Позже стало известно, что сын первого заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковский подаст в суд на представителей СМИ из-за обвинений в отношении него и его отца в контрабанде деталей военной техники из России.

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