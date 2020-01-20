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20 января • обновлено в 17:17
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"На выходе получите бонус": украинцам дали совет, как на халяву закупиться в Китае

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В китайском городе Санья на Хайнане в супермаркете "Ванг Хао" действует новогодняя акция – при покупке на 200 юаней покупатель получает билет еще на 100 юаней на дальнейший шопинг.

Об этом написал на своей странице в Facebook известный журналист и волонтер Андрей Боечко, который путешествовал вместе со SkyUp. По его словам, не стоит торопиться покупать фрукты вблизи отеля – лучше сесть на автобус, который едет в центр города, и найти самый большой в городе супермаркет "Ванг Хао".

Он напомнил, что сейчас обменный курс составляет 3,3 грн за один юань.

"Суть новогодней акции у них такая – за каждые 200 юаней, оплаченных на кассе, вам дают билет на 100 юаней, с которым вы можете снова зайти в зал и набрать продукты, рыбу или одежду. Этот билет и является оплатой за товар. Что купить в Китае на 200 юаней? (Это примерно 700 гривен). Я сейчас купил кроссовки жене (125 юаней, мокасины себе (75 юаней) и два манго 0,8 кг за 12 юаней). На выходе дали билет на 100 юаней", – пишет Боечко.

Супермаркет "Ванг Хао"

Супермаркет "Ванг Хао"

facebook.com/Boiechko

Супермаркет "Ванг Хао"

Супермаркет "Ванг Хао"

facebook.com/Boiechko

По его словам, он сразу же смог и использовать акционный билет.

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"Взял пакет чипсов с дурьяна (дурьян вывозить запрещено из Китая). В подарок к нему дали пакет кофе. Взял пакет вяленого манго, шесть булочек, питахаю на килограмм триста граммов и пакет неизвестных фруктов! Для сравнения: зеленый кокос на набережной возле гостиницы стоит 10 юаней, в том супермаркете – 6, а с акцией – 4", – добавил волонтер.

Супермаркет "Ванг Хао"

Супермаркет "Ванг Хао"

facebook.com/Boiechko

Супермаркет "Ванг Хао"

Супермаркет "Ванг Хао"

facebook.com/Boiechko

Супермаркет "Ванг Хао"

Супермаркет "Ванг Хао"

facebook.com/Boiechko

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Автор
Валентина Гембарская Валентина Гембарская
Место
Китай
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Кабиров Айрат
Кабиров Айрат
Халява... Украинцы знают, шо они хитрее китайцев. Да и не тильки китайцев.
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