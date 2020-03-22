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22 марта • обновлено в 11:35
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На время карантина "ДТЭК Энерго" переводит ТЭС на изолированный режим работы

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В связи с введением карантина в Украине "ДТЭК Энерго" переводит предприятия генерации на специальный график работы. Часть персонала для обеспечения непрерывного производства электроэнергии перейдет на работу в режиме строгой изоляции. Об этом сообщает РБК-Украина.

"Это обеспечит стабильную работу стратегических предприятий страны и позволит минимизировать распространение инфекции. Для сотрудников будут созданы все необходимые социально-бытовые условия для комфортной работы и отдыха на территории предприятий", - сообщили в пресс-службе компании.

В частности, в "ДТЭК-Энерго" отметили, что сотрудники будут обеспечены полноценным трехразовым питанием и необходимым медицинским сопровождением за счет компании. При этом команды энергетиков, которые будут находиться на предприятиях, формировались в добровольном порядке.

"Пандемия коронавируса - серьезный вызов для нашей компании и всей страны. Мы понимаем, что ТЭС - это предприятия критической инфраструктуры, которые должны всегда работать. Электроэнергия - это продукт первой необходимости, наравне с водой и хлебом. Поэтому мы изучили успешный опыт Китая по изоляции предприятий в период карантина и приняли решение по такому же принципу изолировать часть персонала и на наших ТЭС. Таким образом мы сможем снизить риски распространения инфекции в регионе и одновременно обеспечить надежность работы энергосистемы Украины", - заявил генеральный директор "ДТЭК Энерго" Дмитрий Сахарук.

Остальные сотрудники ТЭС будут работать в удаленном режиме, часть сотрудников будет находиться в простое.

На шахтах "ДТЭК Энерго" и машиностроительных заводах Corum (часть компании) персонал также частично переведен на удаленный режим работы. Для сотрудников, которые обеспечивают производственные процессы, компания организует визуальный контроль и измерение температуры на проходных и на рабочих местах. Также введен усиленный режим уборки и дезинфекции в помещениях и на территории, постоянно дежурят врачи и медицинский персонал. Подрядчики и водители рабочих автобусов будут выполнять дополнительную дезинфекцию своих транспортных средств.

В "ДТЭК Энерго" внимательно следят за развитием событий и корректируют работу в соответствии с требованиями власти, рекомендаций Министерства здравоохранения Украины и Всемирной организации здравоохранения.

ДТЭК - крупнейший частный инвестор в энергетику Украины. Группа развивает бизнесы по добыче природного газа и угля, возобновляемой и тепловой генерации электроэнергии, распределения электроэнергии электросетями, поставки электроэнергии клиентам, внедрение энергоэффективных решений, зарядке электромобилей.

"ДТЭК Энерго" обеспечивает замкнутый цикл производства электроэнергии из угля. Установленная мощность в генерации электроэнергии - 13,5 ГВт. В угледобыче создан полный производственный цикл: добыча и обогащение угля, сервисное обслуживание шахтного оборудования.

В 2018 году капитальные вложения в ДТЭК составили 20 млрд грн, налоговые отчисления - 27 млрд грн. В ДТЭК работают 80 тыс. сотрудников. 100% компании принадлежит SCM Limited. Конечным бенефициаром является Ринат Ахметов.

Напомним, 20 марта в Киеве объявили чрезвычайную ситуацию в связи с распространением коронавируса. Чуть позже министр внутренних дел Арсен Аваков заговорил о возможности введения чрезвычайного положения для борьбы с распространением COVID-19. 21 марта возможность введения ЧП обсуждалась на созванном Зеленским заседании СНБО.

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Темы
Энергосистема Украины Карантин в Украине Коронавирус
Теги
карантин ДТЭК
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