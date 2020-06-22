На стену с Россией попросили выделить еще 4,5 млрд гривен

"Стена" на границе с Россией

Государственная пограничная служба предлагает Кабинету министров выделить дополнительные 4,5 млрд грн на строительство проекта "Стена" на границе с Россией.

Об этом говорится в пояснительной записке Госпогранслужбы относительно необходимых изменений проекта "Стена". Его обнародовала экспертная организация StateWatch.

Если Кабмин примет такие предложения, общая стоимость "Стены" возрастет до 6,2 млрд грн, ведь с начала реализации проекта Госпогранслужба уже потратила 1,7 млрд грн.

"Администрацией ГПС были направлены на согласование в Минэкономразвития, Минфин, Минюст и Госгеокадастр проект распоряжения Кабинета Министров, который предусматривает завершение реализации "Стены" на российско-украинской границе в 2025 году, а также увеличение ее финансирования на 4,5 млрд грн" , – говорится в сообщении.

Такое предложение Госпогранслужба обосновывает значительным сокращением объема финансирования проекта.

"На строительство "Стены" в 2019-2020 годах было предусмотрено выделение 1,664 млрд грн, однако размер фактических расходов составил 800 млн грн, то есть менее половины от запланированных.

К тому же, пограничники ссылаются на рост стоимости строительных материалов и заработной платы работников, а также увеличение сроков выполнения бюджетной программы, которой предусмотрена реализация "Стены".

Проект "Стена" StateWatch

По словам пограничников, согласования предложенных ими изменений позволит завершить строительство границы на украинско-российском и украинско-молдавском участках в следующие периоды:

в 2020-2021 годах – в пределах Харьковской и Луганской областей;

в 2021-2022 годах – в пределах Луганской и Сумской областей;

в 2022-2025 годах – в пределах Сумской, Черниговской и Одесской областей.

"Стену" на российско-украинской границе построено на 40%.

Как сообщал OBOZREVATEL, завершение строительства стены на границе между Украиной и Россией собираются перенести на 2025 год.

Отметим, что в 2019 году частная фирма ООО "Стройцентр Витязь" получила 20 млн гривен аванса со счета Государственного казначейства за продолжение работ по обустройству границы с Российской Федерацией.