В Украине готовятся заменить главу НБУ: что известно о кандидатах

В Украине рассматривают четыре кандидатуры на пост нового главы НБУ, который вскоре заменит действующего председателя Якова Смолия.

Ими являются Владимир Лавренчук, Елена Щербакова, Кирилл Шевченко и Богдан Данилишин. OBOZREVATEL собрал для вас информацию о главных претендентах на пост.

Владимир Лавренчук – украинский банкир и экономист, много лет занимал должность председателя правления украинского "Райффайзен" Банк Аваль.

Сам Лавренчук говорил, что не против поработать в Нацбанке – после отставки Валерии Гонтаревой его называли одним из вероятных претендентов на ее кресло, но не сложилось.

Лавренчук собственными глазами наблюдал становление украинского банковского сектора. До прихода в "Раффайзен" он возглавлял Укринбанк (сейчас – банкрот-зомби) и работал в Ощадбанке. Известное хобби банкира – музыка: на его счету несколько рок-альбомов.

"Лавренчук – это знаковый человек для украинского банковского сектора, – говорит исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова. – Партнеры и оппоненты уважают его за уравновешенность и умение находить сбалансированные решения".

Владимир Лавренчук minfin.com.ua

Елена Щербакова – действующий член Совета НБУ, долгие годы работала в НБУ, была заместителем председателя правления банка "Финансы и кредит".

Работать в Нацбанке Щербакова начала сразу после окончания университета. До 2003 года она прошла путь от экономиста 2 категории до заместителя директора департамента валютного контроля и лицензирования.

В 2003 году она перешла работать в банк "Финансы и Кредит" на пост заместителя председателя правления, где трудилась до 2005 года.

Однако в марте 2005 года она вновь вернулась в Нацбанк. Занимала должность заместителя директора департамента валютного контроля и лицензирования, директора департамента валютного регулирования. Последняя ее должность - директор генерального департамента денежно-кредитной политики. С 19 января 2011 года она входит в правление НБУ.

2 декабря 2014 года НБУ уволил Елену Щербакову с занимаемой должности по собственному желанию. Уже в июле 2016 года она на 6 лет вошла в Совет НБУ как представитель парламента.

Елена Щербакова Обозреватель

Кирилл Шевченко – банкир с многолетним опытом, нынешний глава правления государственного Укргазбанка.

До октября 2014 года банкир работал советником председателя правления ПАТ "Государственный Сбербанк Украины" - одного из крупнейших банков страны.

Впервые в Укргазбанк Шевченко пришел в 2009 году в качестве члена наблюдательного совета, которым был до 2010 года. После небольшого перерыва, в 2014 году он занял должность первого зампредседателя правления Укргазбанка, а уже в 2015 году, на конкурсной основе, стал председателем правления.

Кирилл Шевченко dsnews.ua

Четвертый претендент – Богдан Данилишин, нынешний глава Совета НБУ.

До избрания 18 декабря 2007 года министром экономики в правительстве Юлии Тимошенко занимал пост председателя совета по изучению продуктивных сил Украины Национальной академии наук. Член-корреспондент НАН Украины.

В августе 2010 года Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело в отношении Данилишина. Его обвинили в причинении государству убытков на несколько миллионов гривен. В частности, по версии правоохранителей, ущерб в 4,5 млн грн был нанесен при согласовании ГП Международный аэропорт "Борисполь" применения процедуры закупки у одного участника.

Экс-министр был объявлен в международный розыск и задержан в Чехии, где попросил политического убежища. Министерство внутренних дел Чехии 13 января 2011 г. удовлетворило его просьбу. 14 января Богдана Данилишина выпустили на свободу по решению городского суда Праги.

В 2014 году вернулся в Украину. Профессор Киевского национального экономического университета имени Вадима Гетьмана, руководитель Института регионалистики КНЭУ.

24 октября 2016 указом №470/2016 президент Украины Петр Порошенко назначил Богдана Данилишина членом Совета Национального банка Украины.

25 октября 2016 года Совет Национального банка Украины избрал Богдана Данилишина своим председателем.

14 ноября 2019 года Богдана Данилишина переизбрали главой совета НБУ.

НВ Богдан Данилишин

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Якова Смолия, который с марта 2018 года возглавляет НБУ, могут отправить в отставку.

По данным СМИ, заменить руководителя регулятора могут Владимир Лавренчук, Елена Щербакова, Кирилл Шевченко и Богдан Данилишин.

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