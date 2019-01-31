На пороге кадрового кризиса: как работодатели в Украине борются с трудовой миграцией

В Украине назревает настоящий кадровый голод. Из-за трудовой миграции по разным данным за пределами страны работает от 2 до 5 млн человек. Причем львиная доля трудится без разрешения на работу и с нарушением закона.

Украинским работодателям приходится конкурировать за привлечение рабочей силы не только с местными компаниями, но и с иностранными. В глобальном рынке выигрывает тот, кто предлагает лучшие условия.

OBOZREVATEL выяснил, как украинские компании удерживают своих сотрудников и как, по их мнению, можно решить проблему трудовой миграции.

Украинцы на экспорт: кто работает за границей

Проблему трудовой миграции признают и сами работодатели, и власть имущие. Так, влияние оттока рабочей силы на ситуацию в экономике в свои отчеты включили и Минэкономразвития, и НБУ. При этом из-за того, что часть украинцев выезжает по безвизу и работает нелегально, определить точное количество заробитчан крайне сложно.

По оценкам демографов, речь идет примерно о 2 млн человек. В то же время министр иностранных дел Павел Климкин вовсе заявил, что только за 2017 год страну покинуло более миллиона граждан. А вот официальная статистика показывает более скромные цифры. По подсчетам Госстата, в прошлом году официально мигрировали 430 тыс. украинцев.

За границей карьеру строят только единицы украинцев. По данным Международной организации труда, 40% трудовых мигрантов нашли низкоквалифицированную работу, а еще 23,8% работают не по своей специальности. "Значительная доля занята работой, которая не требует никакой квалификации или квалификации в другой области", – говорится в отчете МОТ.

Работа за границей pixabay

С одной стороны, переводы трудовых мигрантов пополняют валютный баланс, но с другой – приводит к целому ряду проблем. Обостряется демографическая ситуация: часть заробитчан остается за границей, в то время как в Украине растет количество пенсионеров. А те трудовые мигранты, которые регулярно возвращаются домой, не платят единый социальный взнос, подоходный налог. В результате бюджет недополучает миллиарды гривен. Кроме того, по мнению HR-эксперта Александра Белоуса, подобная ситуация может спровоцировать настоящий кадровый голод на рынке труда.

"Уже сейчас мы видим ситуацию, когда на рабочие специальности, так называемые не престижные вакансии найти вменяемого соискателя крайне сложно. Сейчас абсолютно все сферы говорят о том, что человеческого ресурса не хватает. Если в Европе проблема с нехваткой работы, то у нас наоборот: работа есть, но выполнять ее некому", – уверен эксперт.

Большинство опрошенных OBOZREVATEL предпринимателей также соглашаются: проблема трудовой миграции уже отразилась на их работе. При этом каждый работодатель ищет свои способы удержать сотрудников.

Аграрии предлагают профессиональный рост, а банки – преемственность

Заработная плата занимает только третье место в системе мотивации сотрудников, рассказывает директор по персоналу Группы компаний "Укрлендфарминг" Наталья Романенко. В крупнейшей в Украине аграрной компании сотрудников в первую очередь удерживают нематериальной мотивацией.

"Наш бренд работодателя достаточно сильный благодаря возможностям, которые мы создаем для персонала компании: развиваться профессионально и делать карьеру в компании, возможность реализовать свои ценности в интересных проектах и др.", – поясняет Наталья Романенко.

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При этом в "Укрлендфарминг" отмечают: трудовую миграцию также почувствовали на себе, а чтобы глобально исправить ситуацию, необходимо создавать государственную стратегию развития АПК. Среди задач государства, по мнению Романенко: развивать сельские общины, поддерживать инфраструктуру села, развивать лидерство и малый бизнес в селах, чтобы удержать людей не только от трудовой миграции, но и в интересах агробизнеса сдержать урбанизацию (миграцию людей в город) хотя бы на некоторое время.

"Возможно, новые IT-технологии смогут в ближайшее время решить вопрос работы в поле. Нам необходимо сильное образованное и развитое предпринимательство в стране. Сами работодатели должны создать все условия для трудоустройства и развития кадров. Мы не должны стоять в стороне, ожидая результатов. Сотрудничая с учебными заведениями, с государством и с другими работодателями, мы должны создавать платформы для развития образования, обмена опытом, создания новых рабочих мест и развития экономики в целом", – отмечают в компании.

Также удержать сотрудников возможным повышением пытаются в крупной сети ресторанов. Главное преимущество работы в Украине – карьерный рост, рассказывает HR-директор сети ресторанов "Сушия" Дарья Белозерова. Официанты или повара, например, в Италии могут зарабатывать больше, но подняться по карьерной лестнице для них в чужой стране – практически невыполнимая задача. "За границей перспективы карьерного роста для украинцев не такие утешительные. К примеру, у нас работают 5 программ кадрового резерва, это дает возможность быстро получить повышение и построить карьеру всем, кто захочет и предпримет для этого усилия", - рассказывает Белозерова.

В то же время в одном из крупнейших украинских банков OBOZREVATEL рассказали: становится сложнее найти не только сотрудников отделений, операторов "горячих линий", но и менеджеров среднего звена. Председатель правления финучреждения Сергей Черненко отмечает: чтобы удержать работников, в банке создали "культуру преемственности". Когда освобождается позиция, замену ищут внутри компании.

"Мы ощутили достаточно сильный отток кадров после введения безвизового режима. И это коснулось не рядовых позиций, но и людей, занимающих "мидл" позиции. Я горжусь, что большинство свободных позиций в банке мы замещаем внутренними ресурсами. Такая философия позволяет формировать культуру преемственности", – рассказывает Черненко.

В ситуации, когда уровнем заработных плат украинские работодатели соревноваться, к примеру, с польскими пока еще не могут, единственный выход – создавать социальные лифты и возможности реализовать себя в родной стране. И в то время как одни украинцы предпочитают заработки в соседних странах, другие получают реальный шанс занять вакантные места и построить карьеру.

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