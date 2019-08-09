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"Энергетика будущего!" На Орловской ВЭС уже установили половину ветротурбин

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Строительство Орловской ветровой электростанции прошло свой "экватор" - 14 из 26 ветротурбин уже смонтированы на площадке ВЭС.

Как сообщает пресс-служба ДТЭК в Facebook, компания Vestas при хороших погодных условиях тратит на установление ветротурбины 3-4 суток.

Таким образом, компания ДТЭК ожидает, что все 26 ветротурбин будут установлены уже в сентябре.

"Годовая генерация электроэнергии на Орловском ВЭС составит около 380 млн кВт-ч. И эти ветряные киловатты позволят усилить энергетическую безопасность страны. Движемся к энергонезависимости и создаем энергетику будущего!" – сказано в сообщении.

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Место
Украина
Тег
Green Oboz
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филипп филипыч
филипп филипыч
молодцы. вот куда надо тратить свои силы. а то война война...
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