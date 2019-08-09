Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Вітрова енергетика

"Енергетика майбутнього!" На Орловській ВЕС вже встановили половину вітротурбін

1.2т Читати матеріал російською

Будівництво Орловської вітрової електростанції пройшло свій "екватор" - 14 з 26 вітротурбін вже змонтовані на майданчику ВЕС.

Як повідомляє прес-служба ДТЕК в Facebook, компанія Vestas при хороших погодних умовах витрачає на встановлення вітротурбіни 3-4 доби.

Таким чином, компанія ДТЕК очікує, що всі 26 вітротурбін будуть встановлені вже у вересні.

"Річна генерація електроенергії на Орловській ВЕС складе близько 380 млн кВт-год. І ці вітряні кіловати дозволять посилити енергетичну безпеку країни. Рухаємося до енергонезалежності та створюємо енергетику майбутнього!" – сказано в повідомленні.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Місце
Україна
Тег
Green Oboz
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
0
0
Смішно
6
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Мир Миру
Мир Миру
Розвиваючи "зелену енергетику", добре діло робить компанія ДТЕК. Однак, неприйнятним є придбання і управління обленерго . Питання до Антимонопольного комітету: яке місце на ринку електроенергії (генерація + передача) займають підприємства ДТЕК?
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
филипп филипыч
филипп филипыч
молодцы. вот куда надо тратить свои силы. а то война война...
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...