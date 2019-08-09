"Енергетика майбутнього!" На Орловській ВЕС вже встановили половину вітротурбін

Будівництво Орловської вітрової електростанції пройшло свій "екватор" - 14 з 26 вітротурбін вже змонтовані на майданчику ВЕС.

Як повідомляє прес-служба ДТЕК в Facebook, компанія Vestas при хороших погодних умовах витрачає на встановлення вітротурбіни 3-4 доби.

Таким чином, компанія ДТЕК очікує, що всі 26 вітротурбін будуть встановлені вже у вересні.

"Річна генерація електроенергії на Орловській ВЕС складе близько 380 млн кВт-год. І ці вітряні кіловати дозволять посилити енергетичну безпеку країни. Рухаємося до енергонезалежності та створюємо енергетику майбутнього!" – сказано в повідомленні.

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