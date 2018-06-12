На Одесской таможне фиктивная фирма пыталась растаможить более 60 контейнеров

Следственное управление финансовых расследований Офиса крупных плательщиков налогов Государственной фискальной службы Украины задержало 61 контейнер, который пыталось растаможить на Одесской таможне ООО "Меллвил".

Об этом сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на Постановление о признании имущества вещественными доказательствами в рамках уголовного производства № 32016100110000160, согласно которому ООО "Меллвил" является фиктивным предприятием.

Официальный директор предприятия Наталья Бондаренко подтвердила его фиктивность в ходе допроса в качестве свидетеля. Она рассказала, что не подписывала никаких документов от имени предприятия, не пользовалась его печатью, кроме как во время открытия счетов, и не переводила средства через систему "Клиент-банк". Несмотря на это, предприятие занималось оформлением импортных грузов в зоне действия Одесской таможни.

В связи с этим старший следователь по особо важным делам Следственного управления финансовых расследований Офиса крупных плательщиков налогов ГФС Украины Антон Замятин постановил признать 61 контейнер, который завозило предприятие, вещественными доказательствами.

При этом, по данным источника в правоохранительных органах, общая стоимость арестованного груза составляет не менее 15-20 млн долл. Реальным владельцем груза и компании "Меллвил", пишет издание, является сотрудник возглавляемого Владимиром Бедриковским Департамента по надзору за соблюдением законов в уголовном процессе и координации правоохранительной деятельности ГПУ Сергей Сердюк, который также работал в полиции и якобы имеет тесные связи с СБУ через своего кума.

Также источник отметил, что, несмотря на признание груза вещественным доказательством в уголовном производстве, как минимум часть контейнеров уже покинула таможню и прибыла на промрынок "7-й км" под Одессой. Товар из них был сразу же реализован.

В настоящее время по данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 205 ("Фиктивное предпринимательство"), ч. 3 ст. 212 ("Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере") Уголовного кодекса Украины.