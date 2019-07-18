На Крымском мосту завершили важный этап строительства: опубликовано видео

В оккупированной Керчи строители Крымского моста завершили укладку рельсов на железнодорожной части транспортного перехода.

Протяженность железной дороги через Керченский пролив составляет 19 км – это два железнодорожных пути встречных направлений, сообщили в инфоцентре "Крымский мост".

До этого строители завершили укладку рельсов первого из них, по которому поезда будут ходить с оккупированного полуострова в Россию.

"Суммарно на железной дороге Крымского моста уложено почти 5 тысяч тонн рельсов и более 76 тысяч шпал", – говорится в сообщении.

Церемония стыковки двух именных звеньев – "Тамань" и "Керчь" – состоялась под арками Крымского моста.

Строительство транспортного перехода через Керченский пролив проводит одна из крупнейших российских компаний – "Стройгазмонтаж" ("СГМ"), принадлежащая олигарху Аркадию Ротенбергу.

Стоимость заключенного контракта превышает 200 млрд рублей (более 80 млрд гривен).

Строители Крымского моста завершили укладку рельсов на железнодорожной части транспортного перехода "Крымский мост"

Строители Крымского моста завершили укладку рельсов на железнодорожной части транспортного перехода "Крымский мост"

Строители Крымского моста завершили укладку рельсов на железнодорожной части транспортного перехода "Крымский мост"

Строители Крымского моста завершили укладку рельсов на железнодорожной части транспортного перехода "Крымский мост"

Строители Крымского моста завершили укладку рельсов на железнодорожной части транспортного перехода "Крымский мост"

Строители Крымского моста завершили укладку рельсов на железнодорожной части транспортного перехода "Крымский мост"

Строители Крымского моста завершили укладку рельсов на железнодорожной части транспортного перехода "Крымский мост"

Напомним, что 15 мая 2018 года оккупанты провели официальную церемонию открытия автомобильной части Крымского моста. 16 мая по ней запустили движение.

Как сообщал OBOZREVATEL, в "Крымской железной дороге" заявили, что первый пассажирский состав проследует по Крымскому мосту 8 декабря 2019 года.

Продажа билетов на эти поезда откроется в сентябре и будет проводиться в 22 пунктах: на всех основных вокзалах и станциях районного значения, а также в городах Ялта и Судак.

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