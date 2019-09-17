"На грани коллапса": "Л/ДНР" забили тревогу из-за краха энергетики

В городе Стаханов Луганской области, который находится под контролем террористов "ЛНР", местные СМИ сообщают о тяжелой ситуации в энергетическом секторе "республики".

"Зарплат нет уже четыре месяца, "Луганские электрические сети" на грани коллапса", – пишет в Telegram-канале блогер Денис Казанский.

По его словам, скрывать бедственную экономическую ситуацию в регионе оккупантам не помогает даже цензура.

"Даже в местных газетах ОРДЛО уже пишут про бедственную экономическую ситуацию. Скрывать очевидное уже не помогает даже цензура. Экономика серой зоны рушится и умирает", – сообщил Казанский.

Блогер отметил, что Донбасс захвачен людьми, которые ненавидят этот регион и его жителей.

"И всякий раз получаю новые подтверждения своих слов. Под лживые сказки про поддержку братской России годами продолжаются издевательства над людьми. А кто-то еще принимает всю эту дичь за чистую монету", – резюмировал Казанский.

Скрывать бедственную экономическую ситуацию в регионе оккупантам не помогает даже цензура

Как сообщал OBOZREVATEL, на неподконтрольных Украине территориях Донбасса после псевдовыборов и перестановки в верхушке группировки террористов "ДНР" реальные рычаги управления экономикой окончательно перешли в структуру "Внешторгсервис".

Соответствующую фирму с югоосетинской регистрацией связывают с беглым украинским олигархом Сергеем Курченко.

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