Главная Новости
23 декабря • обновлено в 14:32
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Новости экономики

На 2 тысячи ежегодно: Милованов пообещал резкий рост зарплат украинцев

958
Читать материал на украинском

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что правительство планирует повышать зарплаты украинцев минимум на 2 тысячи гривен в год.

"Наша задача сократить безработицу до 5 процентов, а зарплаты повышать хотя бы на 2 тысячи гривен в год", – отметил Милованов в понедельник, 23 декабря, на харьковском заводе "Турбоатом". Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

Однако, по его словам, годовой рост цен должен быть не выше 5 процентов.

Новости
"Не хватает прокормить детей": министр юстиции пожаловался на низкую зарплату

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства разработало несколько сценариев роста зарплат в Украине – базовый и оптимистический. Если в базовом прогнозе на 2022 заложена средняя зарплата в размере 16 тысяч гривен, то в оптимистическом может быть до 18 тысяч гривен.

В базовом прогнозе Минэкономики заложены такие размеры средней зарплаты в Украине на следующие три года:

  • 12497 гривен в 2020 году;

  • 14187 гривен в 2021 году;

  • 16047 гривен в 2022 году.

В то же время минимальная зарплата в 2020 году составит 4723 гривни. Таким образом, минималку повысят всего на 540 гривен.

При этом на 9-16% – вырастут зарплаты бюджетников. В частности, учителям выплаты повысят на 9%, а полицейским и Нацгвардии – на 10%.

Правительство планирует повышать зарплаты Украинские щонаймешне на 2000 гривен в год.

Правительство планирует повышать зарплаты Украинские щонаймешне на 2000 гривен в год.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным Госстата, средняя заработная плата осенью составила 10687 гривен.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Автор
Виктор Калиненко
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
4
7
Смешно
0
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги