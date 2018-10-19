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Мыло и веревка: в России пенсионерка потроллила власть за "прибавку" к пенсии

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В России пенсионерка передала в подарок министру труда и социального развития Новосибирской области Ярославу Фролову мыло, верёвку, спички и соль. Их она приобрела на сумму повышения прожиточного минимума для пенсионеров – 89 рублей (37 гривен).

Как сообщает NGS.ru, появилось также видео, как пенсионерка передаёт покупки через пост охраны в министерстве труда и социального развития области.

"Я всячески пыталась скомпоновать, чтобы именно 89 рублей было… Молоко и хлеб не получалось. То хорошее молоко, которое положено пить пенсионеру, оно стоит порядка 70 рублей (29 грн)… Булка хлеба такая, чтобы её с молоком покушать… тоже стоит порядка 30 рублей (13 грн)… Я исходила из того, чего сегодня у меня не оказалось дома, что бы я себе купила. Спички, соль… Русский народ традиционно в запасе держит спички и соль", - пояснила она свой поступок.

Мыло и веревка: в России пенсионерка потроллила власть за "прибавку" к пенсии

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Сама пенсионерка призналась, что подарок министру — это ирония, но добавила, что возмущена скромной суммой увеличения прожиточного минимум.

"89 рублей — это сумма, которая взволновала и заставила вопрос задать министру: куда делся рубль?.. Куда делись 11 рублей? Потому что, ну дайте вы 100 рублей (43 грн) пенсионеру, и пусть он радуется и гуляет на эти деньги целый месяц", — заключила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России министр посоветовала пенсионерам "кушать макарошки", чтобы прожить в месяц на 3,5 тыс. рублей. По ее словам, такой рацион даже позволит похудеть. В тот же день ее отправили в отставку за циничное заявление.

Место
Россия
Объекты
Россияпенсии
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Исаев Денис
Исаев Денис
Это повышение только на 3 квартал 2018 года, до этого было повышения за 2 квартал на 150 рублей, то есть за пол года прожиточный минимум для пенсионеров в Новосибирской области повысился на 249 рублей и составил 8859 рублей или 3780 гривен, что почти вдвое больше средней пенсии на Украине.
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Олег Пикетов
Олег Пикетов
Исаев Денис, Бешеные деньги , я замечу .Видать тебе и этого не достается , токо на пайке ( продукте вторичном) и живешь , а зряплату ( пензию ) передаешь в пользу развития африканских стран .
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