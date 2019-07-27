Зарплаты учителям поднимут, но... У Зеленского рассказали о "ловушке" Кабмина

Новые власти выполнят решение нынешнего Кабинета министров и поднимут зарплаты учителям в 2020 году, хотя это грозит "дыркой в бюджете на 25 млрд гривен".

Об этом заявил в эфире ObozTV эксперт по вопросам образования из команды президента Владимира Зеленского, кандидат в народные депутаты от партии "Слуга народа" (№11 в списке) Сергей Бабак.

По его словам, зарплаты учителям нужно поднимать "однозначно", и это будет одной из главных задач новой команды.

Однако при этом Бабак считает, что постановление Кабмина, которое предусматривает повышение оплаты труда педагогов на рекордные 20-70% в 2020 году, создает "дырку в бюджете" в размере 25 млрд гривен.

"Мы эти деньги найдем. В любом случае. Зарплаты будут подниматься", – пообещал кандидат в нардепы.

"Но это такая растяжка (шнур, с помощью которого организовывают мины-ловушки. – Ред.), на которую ставится новое правительство – если ты не сможешь найти 25 млрд, то не сможешь поднять зарплаты. И прошлый Кабинет министров скажет: ну мы же поднимали, а они не смогли", – добавил он.

В команде Зеленского пообещали найти деньги, чтобы поднять зарплаты педагогам president.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале июля 2019 года Кабмин одобрил реформу оплаты труда педагогов с повышением до четырех прожиточных минимумов минимального оклада до 2023 года.

Так, постановлением предусмотрены следующие минимальные оклады:

в 2020-м - 2,5 прожиточных минимума;

в 2021-м - 3 прожиточных минимума;

в 2022-м - 3,5 прожиточных минимума;

в 2023-м - 4 прожиточных минимума.

Прожиточный минимум по состоянию на июль 2019 года составляет 1936 грн.

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