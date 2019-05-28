МВФ возвращается в Украину: стали известны подробности встречи с Зеленским

Миссия Международного валютного фонда готова срочно прибыть в Киев для продолжения переговоров после досрочных выборов в Верховную Раду и формирования нового Кабинета министров.

Такое заявление сделал в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским во вторник, 28 мая, руководитель миссии Рон ван Роден, передает пресс-служба главы государства.

"Мы не видим препятствий для сотрудничества. Готовы после парламентских выборов, после того, как будет сформировано правительство, немедленно приехать в Киев и продолжать переговоры относительно того, каким образом предоставлять нашу поддержку", – подчеркнул ван Роден.

Пресс-служба президента Украины

Пресс-служба президента Украины

Пресс-служба президента Украины

При этом, в МВФ заявили, что до возобновления переговоров будут проведены консультации относительно формирования новой повестки дня реформ.

По мнению Родена, досрочные выборы в Верховную Раду – это новая возможность для ускорения преобразований в Украине.

Кроме того, руководитель миссии МВФ в Украине отметил важность продолжения работы антикоррупционных институций – Национального антикоррупционного бюро, Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Высшего антикоррупционного суда.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее секретарь СНБО Александр Данилюк заявил, что Украина продолжит активное сотрудничество с МВФ.

Он также выступил против возможного дефолта и опровергнул информацию, что миссия МВФ покинула Украину из-за роспуска парламента.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!