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МирСпорт

/Новости экономики

МВФ прекратил миссию в Украине? В Кабмине сделали заявление

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Министр Кабинета министров Александр Саенко опроверг свои слова о том, что миссия Международного валютного фонда (МВФ), прибывшая в Украину 20 мая, досрочно прекратила работу в связи с изменением ситуации в стране.

На форуме в Киеве в среду он сказал о прекращении работы миссии в Украине, а позже заявил, что его слова неправильно истолковали. "МВФ, учитывая роспуск Верховной Рады и несформированность нового правительства, прекратил миссию в Украине", – передает его слова "Интерфакс-Украина".

Позже Саенко в комментарии агентству дезавуировал свое заявление. "Они не остановили миссию. Вопросами сотрудничества с МВФ занимается Минфин. Сейчас информации, что они прекратили миссию и уехали, пока нет", – сказал он.

"Однако роспуск Верховной Рады может повлиять на продолжение программы с МВФ", – отметил Саенко. К слову, также о грядущей встрече с МВФ на следующей неделе заявили в пресс-службе президента Владимира Зеленского. "Президент Украины Владимир Зеленский проведет встречи с миссией Международного валютного фонда, находящейся в Киеве на следующей неделе, как и было запланировано", – заявили у президента.

По данным источника агентства, знакомого с ходом переговоров между Фондом и Украиной, эксперты МВФ в настоящее время продолжают работу в Киеве, однако невозможность осуществления запланированного пересмотра программы stand by в условиях заявленного роспуска Рады и отставки правительства вынуждает пересмотреть статус визита.

Миссия МВФ в Украине

Миссия МВФ в Украине

Новости
Срыв миссии МВФ в Украине: в Фонде расставили все точки над "і"

Отметим, что на данный момент официального комментария МВФ по поводу сложившейся ситуации не поступало.

Напомним: сейчас в Киев прибыла лишь оценочная миссия. После этого будет отчет о выполнении условий и только затем начнутся переговоры о новом меморандуме и транше, который за ним последует.

Ранее в СМИ появилась информация, что миссия Международного валютного фонда сокращает график работы и не будет пересматривать программу сотрудничества. Позже, эту же информацию опровергли в комментарии СМИ в украинском представительстве Фонда.

Видео по теме:

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине со вторника, 21 мая, начала работу миссия Международного валютного фонда.

Эксперты фонда проведут встречи с представителями правительства и по итогам работы должны принять решение о готовности Украины к получению нового транша в размере 1,3 млрд долларов.

Глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман говорил, что миссия планирует работать две недели. Среди основных проблемных вопросов он отметил принятие новой редакции закона об ответственности за незаконное обогащение.

МВФ может отказать Украине в предоставлении очередного транша кредита. Агентство S&P Global Ratings прогнозирует, что это произойдет, если Киев не найдет решения относительно статьи о незаконном обогащении.

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Тема
транш МВФ
Место
Украина
Теги
МВФУкраинаКабинет министров Украины
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
в 2001 году МВФ дал Pоссии кpедит в 5 млpд $,Но до Москвы он не дошел.Хотяв долг записали.Pоссия топнула ногой и обьявила дефолт.И МВФ не получил ни цента.С тех поp пошел pасцвет Pоссии.С баpыгами не надо иметь дел.А МВФ это баpыга.
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Skovski Anton
Skovski Anton
Шапиро Женька, Вообще то, это старинная национальная хохлятская забава
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Савченко Александр
Савченко Александр
Шапиро Женька, это ты, жид вислоухий, про 3 млрд кредита Украине ?
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Ivan Ivan
Ivan Ivan
нах МВФ, хахлы легко насосут нужные суммы в Европе и погасят все долги, затем и безвиз пробивали
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Цимельман Филя:"Официально.Укpаина-самая нищая стpана Евpопы и 7 с конца в миpе.". А Россия, опять же официально, первая в Европе по числу больных СПИДом и 3 с конца по скорости его распространения после ЮАР и Насилии. А вот зачем врать, что Украина 7 с конца в мире по ВВП на человека, остаётся тайной загадочной русской души😃 - https://en.m.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_(nominal)_per_capita
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Шапиро Женька, Хуй насосут они ваши хохлы в Евpопе.Ты дебил Женя.Официально.Укpаина-самая нищая стpана Евpопы и 7 с конца в миpе.
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3
0
Савченко Юрий
Савченко Юрий
Если перевести на русский,МВФ послал Украину на....й.
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Савченко Юрий:"Если перевести на русский,МВФ послал Украину на....й.". А на русский россиянами все новости так "переводятся"😃
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