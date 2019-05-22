МВФ прекратил миссию в Украине? В Кабмине сделали заявление

Министр Кабинета министров Александр Саенко опроверг свои слова о том, что миссия Международного валютного фонда (МВФ), прибывшая в Украину 20 мая, досрочно прекратила работу в связи с изменением ситуации в стране.

На форуме в Киеве в среду он сказал о прекращении работы миссии в Украине, а позже заявил, что его слова неправильно истолковали. "МВФ, учитывая роспуск Верховной Рады и несформированность нового правительства, прекратил миссию в Украине", – передает его слова "Интерфакс-Украина".

Позже Саенко в комментарии агентству дезавуировал свое заявление. "Они не остановили миссию. Вопросами сотрудничества с МВФ занимается Минфин. Сейчас информации, что они прекратили миссию и уехали, пока нет", – сказал он.

"Однако роспуск Верховной Рады может повлиять на продолжение программы с МВФ", – отметил Саенко. К слову, также о грядущей встрече с МВФ на следующей неделе заявили в пресс-службе президента Владимира Зеленского. "Президент Украины Владимир Зеленский проведет встречи с миссией Международного валютного фонда, находящейся в Киеве на следующей неделе, как и было запланировано", – заявили у президента.

По данным источника агентства, знакомого с ходом переговоров между Фондом и Украиной, эксперты МВФ в настоящее время продолжают работу в Киеве, однако невозможность осуществления запланированного пересмотра программы stand by в условиях заявленного роспуска Рады и отставки правительства вынуждает пересмотреть статус визита.

Миссия МВФ в Украине

Отметим, что на данный момент официального комментария МВФ по поводу сложившейся ситуации не поступало.

Напомним: сейчас в Киев прибыла лишь оценочная миссия. После этого будет отчет о выполнении условий и только затем начнутся переговоры о новом меморандуме и транше, который за ним последует.

Ранее в СМИ появилась информация, что миссия Международного валютного фонда сокращает график работы и не будет пересматривать программу сотрудничества. Позже, эту же информацию опровергли в комментарии СМИ в украинском представительстве Фонда.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине со вторника, 21 мая, начала работу миссия Международного валютного фонда.

Эксперты фонда проведут встречи с представителями правительства и по итогам работы должны принять решение о готовности Украины к получению нового транша в размере 1,3 млрд долларов.

Глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман говорил, что миссия планирует работать две недели. Среди основных проблемных вопросов он отметил принятие новой редакции закона об ответственности за незаконное обогащение.

МВФ может отказать Украине в предоставлении очередного транша кредита. Агентство S&P Global Ratings прогнозирует, что это произойдет, если Киев не найдет решения относительно статьи о незаконном обогащении.

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