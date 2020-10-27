МВФ предложил поднять гарантии по депозитам украинцев

Международный валютный фонд рекомендовал Украине увеличить гарантированную сумму возмещения по банковским вкладам с 200 тысяч гривен до 300.

Однако заместитель директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц Андрей Оленчик отметил, что в условиях Украины повышение предельной суммы возмещения на таком уровне мало что меняет. Об этом сообщает Finclub.

"Этого мало. И мы всегда опирались на цифру по крайней мере в 600 тысяч гривен", – заявил Оленчик.

В частности, ФГВФЛ с августа 2012 года гарантирует вклады украинцев в банках на сумму 200 тысяч гривен. На тот момент это составляло примерно 25 тысяч долларов, а сейчас сумма эквивалентна 7 тысячам долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее планировалось, что государственный Ощадбанк с 1 июля 2020 года перестанет давать 100%-ную гарантию возврата по депозитам своим вкладчикам в случае банкротства. Это было предусмотрено правительственным законопроектом №2571.