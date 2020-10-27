МВФ предложил поднять гарантии по депозитам украинцев

Роман Груша
Роман Груша
Экономика
2,5 т.
МВФ предложил поднять гарантии по депозитам украинцев

Международный валютный фонд рекомендовал Украине увеличить гарантированную сумму возмещения по банковским вкладам с 200 тысяч гривен до 300.

Однако заместитель директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц Андрей Оленчик отметил, что в условиях Украины повышение предельной суммы возмещения на таком уровне мало что меняет. Об этом сообщает Finclub.

"Этого мало. И мы всегда опирались на цифру по крайней мере в 600 тысяч гривен", – заявил Оленчик.

В частности, ФГВФЛ с августа 2012 года гарантирует вклады украинцев в банках на сумму 200 тысяч гривен. На тот момент это составляло примерно 25 тысяч долларов, а сейчас сумма эквивалентна 7 тысячам долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее планировалось, что государственный Ощадбанк с 1 июля 2020 года перестанет давать 100%-ную гарантию возврата по депозитам своим вкладчикам в случае банкротства. Это было предусмотрено правительственным законопроектом №2571.

УкраинаФонд гарантирования вкладовМВФ