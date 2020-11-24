МВФ потребовал от Украины отменить банковскую тайну: СМИ обнародовали текст документа
МВФ считает, что налоговая должна получить неограниченный доступ к счетам налогоплательщиков
Также в Украине стоит внедрить механизм добровольного декларирования
По мнению Фонда, такой подход позволит усилить ответственность налогоплательщика
В Украине нужно отменить банковскую тайну и передать Государственной налоговой службе неограниченный доступ к информации о счетах налогоплательщиков.
Об этом сказано в отчете Международного валютного фонда о технической помощи Украине, передает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на текст документа. При этом Фонд поддерживает введение косвенного метода контроля за уплатой налогов.
Отмечается, что также нужно ввести механизм добровольного декларирования.
В Украине же доступ к финансовой информации налогоплательщиков защищен законом о банковской тайне. Таким образом, эти данные налоговая получает только по решению суда в каждом конкретном случае.
"Это серьезно снижает эффективность косвенного метода, который работает лучше всего, полагаясь на масштабный анализ данных", – указано в отчете.
По мнению МВФ, такой подход позволит усилить ответственность налогоплательщика, а в случае введения механизма одноразового добровольного декларирования – воспользоваться им.
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