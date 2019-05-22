МВФ в Украине: появились новые факты о работе миссии

Представители Международного валютного фонда опровергли сообщения в СМИ о том, что миссия сокращает график работы в Украине и не будет пересматривать программу сотрудничества.

"Работа миссии продолжается. Работа экспертов МВФ продолжается в настоящее время по графику", – заявили в представительстве фонда, передает УНИАН.

До этого источники сообщали, что миссия Международного валютного фонда возвращается в Вашингтон.

"Сегодня или завтра миссия возвращается в Вашингтон. Пересмотра программы не будет", – сообщил информированный источник в комментарии "Українським новинам".

По его словам, причиной такого решения Международного валютного фонда стал роспуск парламента.

Кроме того, источник заявлял, что "не остались незамеченными" и некоторые кадровые назначения в Администрации президента.

Напомним, что в Украине со вторника, 21 мая, начала работу миссия Международного валютного фонда. Глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман говорил, что миссия планирует работать две недели. Среди основных проблемных вопросов он отметил принятие новой редакции закона об ответственности за незаконное обогащение.

Фонд озвучил официальную позицию

Новая программа сотрудничества между Украиной и МВФ в рамках механизма stand-by была утверждена 19 декабря 2018 года. Объем 14-месячной программы составит 3,9 млрд долларов. При этом около 1,4 млрд долларов предоставили сразу, а остальные средства будут выделяться по итогам полугодовых пересмотров программы в 2019 году.

При этом аналитики предупреждали, что сразу получить транш Украине все равно бы не удалось. По словам Игоря Гарбарука, ревизоры всего лишь должны были подвести итоги, что власти выполнили, а что нет.

Экономический эксперт напомнил, что помимо незаконного обогащения Украина не выполнила и другие нормы меморандума.

"Например, принятие закона о СПЛИТ – о ликвидации Нацкомфинуслуг и распределении ее обязанностей между Нацбанком и Комиссией по ценным бумагам. А мое личное мнение, что это вредный законопроект. Он уже больше 2 лет находится в ВР и к согласию по этому поводу так и не пришли. Опять-таки закон об ответственности за незаконное обогащение. Как будет Рада голосовать за необходимые для президента и для страны законы, если президент сказал, что он эту Раду распускает? Мы услышали с вами заявление премьер-министра Украины, что он уходит со своей должности. Кто с МВФ будет подписывать документы? Т.е. тут юридический казус может быть ключевой проблемой, которая помешает всем этим вещам", – поясняет Гарбарук в комментарии OBOZREVATEL.

По словам экономистов, при самом позитивном сценарии новый транш может быть ближе к осени. Сейчас в Киев прибыла оценочная миссия, которая подготовит отчет, после чего пройдут переговоры.

"Новый транш при самом позитивном сценарии может быть ближе к осени или даже декабрю. Сейчас в Украине находится оценочная миссия. Она должна сделать выводы о выполнении структурных маяков", – пояснил экономист МЦПИ Егор Кыян в комментарии OBOZREVATEL.

После этого будет отчет о выполнении условий и только затем начнутся переговоры о новом меморандуме и транше, который за ним последует.

Кроме того, по словам Кыяна, даже без транша МВФ в 2019 году, учитывая золотовалютные резервы, Украина сможет обслуживать свой внешний долг. При этом от сотрудничества с фондом зависят настроения инвесторов, отношения с ЕС, международными финансовыми институциями.

"Миссия должна провести ревизию и по итогам работы в стране принять решение относительно будущей программы. Вопрос о ее пересмотре в данный момент не стоит. Со стороны МВФ есть четкие требования, которые мы не смогли решить в полной мере. Без нового транша мы сможем выплатить часть внешних долгов, но сделать это будет значительно сложнее. А основная масса выплат будет приходится на сентябрь", – отметил аналитик Максим Пархоменко.

Он добавил, что из-за роспуска парламента совершенно не ясно кто может подписывать с МВФ договоренности. Это должно было делать правительство, которое распустили днем ранее.

Работа миссии в Украине продолжается

Напомним, что МВФ может отказать Украине в предоставлении очередного транша кредита. Агентство S&P Global Ratings прогнозирует, что это произойдет, если Киев не найдет решение относительно статьи о незаконном обогащении.

В частности, 26 февраля Конституционный суд Украины признал неконституционной ст. 368-2 Уголовного кодекса о незаконном обогащении, так как ее положения не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности.

Как сообщал OBOZREVATEL, вместо отмененной статьи Петр Порошенко 28 февраля подписал законопроект об уголовной ответственности за незаконное обогащение.

Документ возлагает на органы досудебного расследования обязанность доказывать правомерность получения представителем власти в собственность активов и наказание за незаконное обогащение, когда нет признаков злоупотребления служебным положением и взяточничества.

К президентскому законопроекту народные депутаты подали альтернативные инициативы – было зарегистрировано более 10 законопроектов от парламентариев.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram