МВФ даст Украине еще два транша: озвучены сроки

Новая программа кредитования Международного валютного фонда для Украины предусматривает выделение трех траншей, в том числе двух – до конца 2019 года.

В частности, в графике запланированных просмотров выполнения условий программы, после которых исполнительный совет МВФ принимает решение о выделении следующего транша, указаны три даты, сообщает "Укринформ".

Первая – 18 декабря 2018 года, когда новая программа stand-by для Украины была утверждена руководством Фонда с решением выделить 1,4 млрд долларов как первый транш.

Выделение второго и третьего кредитов по программе предусмотрены после завершения просмотров МВФ, запланированных на 15 мая и 15 ноября 2019 года.

Размеры спланированных траншей в общей сумме составляют 2,6 млрд долларов.

​Напомним, что 19 октября уполномоченный персонал Международного валютного фонда и Украина достигли соглашения о новой 14-месячной программе поддержки экономической политики stand-by (SBA), которая заменит программу расширенного финансирования (EFF), утвержденную в марте 2015 года и истекающую в марте 2019 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, в МВФ заявили о готовности продолжить сотрудничество с Украиной даже в случае введения военного положения. Представители Фонда отметили, что уже сотрудничали с рядом стран, на территории которых разворачивались военные конфликты различной активности.

18 декабря 2018 года МВФ принял решение о новой программе stand-by для Украины. Одобрено и решение о выделении в рамках этой программы первого транша на 1,4 млрд долларов.