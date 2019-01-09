МоваЯзык
Регистрация
МирСпорт

/Новости экономики

МВФ даст Украине еще два транша: озвучены сроки

977Читать материал на украинском

Новая программа кредитования Международного валютного фонда для Украины предусматривает выделение трех траншей, в том числе двух – до конца 2019 года.

В частности, в графике запланированных просмотров выполнения условий программы, после которых исполнительный совет МВФ принимает решение о выделении следующего транша, указаны три даты, сообщает "Укринформ".

Первая – 18 декабря 2018 года, когда новая программа stand-by для Украины была утверждена руководством Фонда с решением выделить 1,4 млрд долларов как первый транш.

Новости
Долги Украины: сколько придется отдать МВФ в 2019 году

Выделение второго и третьего кредитов по программе предусмотрены после завершения просмотров МВФ, запланированных на 15 мая и 15 ноября 2019 года.

Размеры спланированных траншей в общей сумме составляют 2,6 млрд долларов.

​Напомним, что 19 октября уполномоченный персонал Международного валютного фонда и Украина достигли соглашения о новой 14-месячной программе поддержки экономической политики stand-by (SBA), которая заменит программу расширенного финансирования (EFF), утвержденную в марте 2015 года и истекающую в марте 2019 года.

МВФ даст Украине еще два транша: озвучены сроки

Как сообщал OBOZREVATEL, в МВФ заявили о готовности продолжить сотрудничество с Украиной даже в случае введения военного положения. Представители Фонда отметили, что уже сотрудничали с рядом стран, на территории которых разворачивались военные конфликты различной активности.

18 декабря 2018 года МВФ принял решение о новой программе stand-by для Украины. Одобрено и решение о выделении в рамках этой программы первого транша на 1,4 млрд долларов.

Читайте все новости по теме "Финансовая помощь Украине" на OBOZREVATEL.

Тема
Финансовая помощь Украине
Место
Украина
Тег
МВФ
Поделиться в Facebook
5
Комментарии
0
2
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
andrei andrei
andrei andrei
И что, это в перемоги тоже запишут?
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
Крым Андрей
Крым Андрей
andrei andrei, а как же.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Semenov Igor
Semenov Igor
Были уже траншы... и как экгономика Украины "их отработала"....? Что дальше? Украину украинская элита сделала аграрной страной, закрыв для нее российский рынок. На другие рынки украинских производителей никто не пустит. А для сельского хозяйства много населения не нужно. Только промышленность может удержать такое большое население, которое есть на Украине. Сейчас промышленность уничтожили, население разбегается. 22 декабря 2018 года министр социальной политики Украины Рева заявил что на постоянной основе за границей Украины работает 3,2 млн. украинцев, а еще 7-9 млн. уезжают на заработки время от времени. Еще чуть раньше министр иностранных дел Климкин заявил что страну ежегодно покидает 1 млн. человек. То есть дальше ситуация будет только деградировать. В любом случае следующий президент столкнется с системным кризисом государства, потому что основную проблему этого государства решить невозможно. А основная проблема заключается в том что население избыточно для аграрной страны, а промышленность восстановить невозможно потому что нет рынка сбыта. Кроме того с 2020 года прекращается транзит газа через территорию Украины. Это минус 3 млрд. долларов доходов бюджета. А 3 млрд. долларов это все расходы на армию. Короче это free fall, то есть падение в пропасть. И остановить этот free fall невозможно. Сейчас на Украине осталось 6 млн. людей трудоспособного возраста, которые не являются бюджетниками и военными. Как только они уедут (а это вопрос времени) страна исчезнет. И украинцы не слушают и не вникают в прогнозы и мнения экономистов. Человек, использующий логику, — враг незалэжной державы. Потому что на москальскую логику есть украинская: Андрей Головачев не хочет, чтобы европейская нация стала богатой и счастливой. Вот и портит ей настроение своими гнусными статейками. Его счастье, что экспертов и даже просто умных в нэньке теперь не любят, не слушают и не читают. Надоели они всем со своими черными пророчествами, которые постоянно сбываются.... Вперед, Украина, к новым свершениям. За первое полугодие 2018 года прибыль топ-100 украинских госкомпаний оказалась почти на 41,9% меньше, чем за аналогичный период 2017 года, сообщило министерство экономического развития и торговли Украины. Компании получили чистую прибыль в 21,5 млрд гривен (около 767 млн долларов), что почти на 15,5 млрд гривен (553 млн долларов) меньше, чем за первое полугодие 2017 года, передает РИА «Новости». Снижение прибыли Нафтогаза составляет около 51% общего финансового результата – прибыль компании снизилась на 60,3% (с 989 млн до 400 млн долларов). Укртрансгаз (100% акций принадлежит Нафтогазу) в первом полугодии 2017 года получил прибыль в 57 млн долларов, а первое полугодие 2018 года завершил с ущербом в 653 млн долларов. Из более чем 3,3 тыс. предприятия госсектора работает около 1,5 тысяч. Сумма активов портфеля 100 крупнейших госпредприятий составляет около 93,3% от общей стоимости всех работающих госпредприятий на Украине. Наиболее прибыльными отраслями для крупных государственных предприятий остаются нефтегазовый сектор и электроэнергетика. Напомним, глава Нафтогаза Андрей Коболев выразил уверенность, что строительство альтернативных газопроводов в обход территории Украины приведет к нулевой прокачке голубого топлива через газотранспортную систему страны, после чего большую часть украинской ГТС можно будет демонтировать.
Показать комментарий полностью
Ответить
4
1
Хoзяин Хохлoв
Хoзяин Хохлoв
Semenov Igor, каждый спражний украинец готов платить за газ по европейским ценам, зато есть безвиз и мотофекальный термос! Сейчас уроки закончатся в школе, придут Руслан Кожедуб и ёбаный руснёй Андрей, заплююз гавном всё свободное место в комментах
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Предлагаю эти дни сделать государственными праздниками
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1

Наши блоги