Муж Гонтаревой скрыл от полиции размер убытков из-за поджога дома

Муж бывшей главы Национального банка Валерии Гонтаревой – Олег – не предоставил полиции информацию о сумме убытков, нанесенных вследствие поджога дома на Киевщине.
"Сумму убытка собственник дома нам не предоставил", – сообщил спикер полиции Николай Жукович в комментарии "Українським Новинам".
По его словам, полиции также неизвестен ущерб, который был нанесен семье Гонтаревой в результате пожара.
Жукович отметил, что полиция продолжает расследование поджога, подозреваемые пока не установлены.
Муж бывшей главы НБУ не предоставил полиции информацию о сумме убытков, нанесенных вследствие поджога дома
Как сообщал OBOZREVATEL:
В августе Гонтареву сбила машина в Лондоне. У нее диагностировали переломы костей стопы.
Позже в сети появились фото и видео из больничной палаты с пострадавшей Гонтаревой.
Кроме того, неизвестные в ночь на 5 сентября сожгли автомобиль, зарегистрированный на невестку Гонтаревой.
17 сентября в селе Гореничи под Киевом неизвестные сожгли дом Гонтаревой.
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