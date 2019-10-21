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21 октября • обновлено в 14:45
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Муж Гонтаревой скрыл от полиции размер убытков из-за поджога дома

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Муж бывшей главы Национального банка Валерии Гонтаревой – Олег – не предоставил полиции информацию о сумме убытков, нанесенных вследствие поджога дома на Киевщине.

"Сумму убытка собственник дома нам не предоставил", – сообщил спикер полиции Николай Жукович в комментарии "Українським Новинам".

По его словам, полиции также неизвестен ущерб, который был нанесен семье Гонтаревой в результате пожара.

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Жукович отметил, что полиция продолжает расследование поджога, подозреваемые пока не установлены.

Муж бывшей главы НБУ не предоставил полиции информацию о сумме убытков, нанесенных вследствие поджога дома

Муж бывшей главы НБУ не предоставил полиции информацию о сумме убытков, нанесенных вследствие поджога дома

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Валерия Гонтарева
Место
Украина
Тег
Национальный банк Украины
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