Муж Гонтаревой скрыл от полиции размер убытков из-за поджога дома

Муж бывшей главы Национального банка Валерии Гонтаревой – Олег – не предоставил полиции информацию о сумме убытков, нанесенных вследствие поджога дома на Киевщине.

"Сумму убытка собственник дома нам не предоставил", – сообщил спикер полиции Николай Жукович в комментарии "Українським Новинам".

По его словам, полиции также неизвестен ущерб, который был нанесен семье Гонтаревой в результате пожара.

Жукович отметил, что полиция продолжает расследование поджога, подозреваемые пока не установлены.

Муж бывшей главы НБУ не предоставил полиции информацию о сумме убытков, нанесенных вследствие поджога дома

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся