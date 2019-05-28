Строительство на миллион: топ "самых провальных" мостов Киева

26 мая, на День города Киева, состоялось открытие моста между Владимирской горкой и Аркой дружбы народов. На него все долго ждали. Отметим, что стоимость работ превысила 400 млн гривен. Фишкой проекта стали полупрозрачные элементы конструкции. Мэр столицы лично проверил их на прочность. И вот в первый же день эксплуатации стекло на мосту было повреждено.

Одной из версий полиции, которой придерживается мэр Кличко, было то, что хулиганы ночью снизу расстреляли стекло. Все покрылось трещинами и паутиной. За несколько дней с момента открытия на мосту уже трижды меняли стекло, при этом сообщается о все новых и новых проблемах.

В сети разгорелся ажиотаж из-за неприятности с мостом, поэтому OBOZREVATEL решил вспомнить и другие громкие аварии путепроводов в столице. Предлагаем читателям ознакомиться с ними.

1. Мост между Крещатым парком и Владимирской горкой

После громкого открытия на мосту по 400 млн треснуло несколько инновационных стеклянных пролетов. На днях именно эти пролеты испытывали на прочность братья Кличко. Полиция расследует произошедшее как акт вандализма, а ремонтные бригады ежедневно понемногу латают новооткрытый городов.

2. Шулявский мост

Крупная авария произошла в феврале 2017 года. В сети мгновенно распространились сотни фото и видео, ведь ЧП произошло вечером рабочего дня, повлекшее транспортный коллапс на данном отрезке пути. К счастью, во время обвала никто не пострадал, однако на реконструкцию городов закрыли и с тех пор не открыли.

3. Пешеходный мост в Шевченковском районе

ЧП произошло в феврале 2019 года. Маршрут через переправу находится на территории Института педиатрии по адресу улица Платона Майбороды. Ранее городов служил для переправы людей в институт. К счастью, никто не пострадал. После обвала там остались только куски бетонного сооружения, которые через неделю так и не убрали.

4. Мост возле метро Дарница

На улице Строителей в ноябре 2018 произошла неприятность - провал появился над Броварским проспектом у станции метро "Дарница". Из-за халатности коммунальщиков, которые поздно обнаружили провал, лопнула плита. Вот поэтому и появилась огромная яма в центре моста, которая сделала невозможным движение транспорта.

5. Мост на перекрестке улиц Кирилловской и Телиги

В июле 2018 года, частично обрушился путепровод на пересечении улиц Кирилловской (бывшая Фрунзе) и Телиги. В результате сильных осадков произошел сдвиг земли и части конструкций моста. Пострадали только коммуникации и магистральный оптоволоконный кабель. Во время аварии никто не пострадал.

6. Падение крана - строительство Метро на Троещину

Во время строительства Подольского моста, в 2011 году упал самый мощный кран Украины "Захарий". Железный гигант, упал в нескольких метрах от набережной. Причиной падения крана стали нарушения правил безопасности при эксплуатации оборудования, благоустройства машин и механизмов крана. Подольский мост до сих пор не открыли.

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