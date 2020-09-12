Мошенники из "колл-центра ПриватБанка" украли у киевлянина 116 тысяч гривен: как не попасть на крючок

У киевского фотографа Владимира Корниенко мошенники украли 116 тысяч гривен с карт ПриватБанка и Monobank. "Служба безопасности банка" общалась настолько профессионально, что у него даже не возникло сомнения, что это развод. Более того – аферисты по телефону даже создали атмосферу, имитирующую работу многолюдного колл-центра.

OBOZREVATEL разобрался, как злоумышленникам удалось выманить деньги, и как не попасться на уловки преступников.

"Охота" началась еще в июле

Проблемы с банковскими картами у Корниенко начались еще несколько месяцев назад. В июле неизвестные из Харькова попытались снять деньги с его счета в ПриватБанке. Однако банк определил подозрительную активность и помог заблокировать карту.

"Тогда мне объяснили, что кому-то стали известны все мои данные, включая CVV-код. Хотя я карту нигде не "светил". Пришлось ее перевыпустить с уже новым номером и новыми паролями", – рассказал OBOZREVATEL Владимир Корниенко.

По его словам, новой картой он пользовался всего два раза и никому не сообщал ее номер. Однако в пятницу, 4 сентября, ему позвонили из банка снова и уверенным тоном сказали – с новой карты кто-то снова пытается снять деньги.

"Знаете, я не считаю себя глупым человеком. Я фотограф, много общаюсь с людьми, так что по разговору человека могу понять, кто мне звонит, насколько образован и к какому кругу общества принадлежит. Но в этот раз со мной общались настолько профессионально, вежливо и предупредительно, что я был уверен – говорят настоящие банковские работники. Это и близко не было похоже на преступников, которые звонят "ваш сын попал в ДТП, дайте денег за его освобождение", – объяснил Корниенко.

Однако звонили именно мошенники.

Технология обмана

"Со мной начали проводить "воспитательную беседу". Спрашивали, не регистрировался ли я на AliExpress, мог ли засветить карту в банкомате в людном месте. Это длилось 20 минут и все время я был уверен, что общаюсь со службой безопасности ПриватБанка. Потом меня переключили на "главу службы безопасности", – сказал фотограф.

Корниенко отметил, что преступники как будто работали в колл-центре – во время переключения на другого "специалиста" в телефоне был слышен звук селектора и казалось, что рядом говорят другие люди.

"Другой человек сказал, что карту нужно привязать к моему телефону. Мне сказали название приложения, я его скачал и ко мне поступил запрос: "ПриватБанк хочет присоединиться к вам". Впоследствии оказалось, что это приложение для удаленного доступа к чужому телефону. С его помощью мошенники выполняли все операции, чтобы списать у меня деньги", – объяснил потерпевший.

Следующий шаг – аферисты предложили фотографу создать в банковском приложении некий "сегрегированный счет". Из поиска в Google Корниенко узнал, что это связанно с "защитой денег клиента". Это его успокоило.

"По удаленному доступу мне прислали номера карт, я их подтвердил. И тут мне говорят, что они видят, что я пользуюсь якобы их банком-партнером Monobank. Меня переключили на сотрудника этого банка и он предложил мне перевыпустить карту. Мне прислали номер якобы моей новой карты и я привязал ее к телефону", – рассказал фотограф.

В итоге со счетов Корниенко украли 116 тысяч гривен. При чем, его денег было всего несколько тысяч, а все остальные – кредитные.

Банки развели руками

Пропажу денег фотограф обнаружил лишь несколько часов спустя, когда, заподозрив неладное, позвонил в службу поддержки Monobank.

Вечером в пятницу, 4 сентября, он обратился в полицию.

"Моим делом занимается глава уголовного розыска Святошинского райотдела полиции Евгений Никуленков. Открывается уголовное производство по статье "Мошенничество, совершенное организованной преступной группой в особо больших размерах", – уточнил потерпевший.

Корниенко рассказал свою историю в Facebook. Представители Monobank и ПриватБанка в комментариях напомнили, что нельзя сообщать данные карты, даже если их просит сотрудник банка. И попросили не устанавливать на телефоны дополнительное программное обеспечение.

Однако как-то особо помочь пострадавшему в случае мошенничества банки не могут.

"Банк не может выступать в роли заявителя в полицию, в связи с тем, что стороной, против которой эти действия были направлены, являетесь вы. Для проведения расследования по факту мошенничества мы рекомендуем вам обратиться в правоохранительные органы, которые могут получить по оформленным в соответствии с действующим законодательством, запросом всю необходимую информацию", – написали представители ПриватБанка.

"Расследование случаев мошенничества, а также розыск и задержание преступников законодательно находятся вне юрисдикции банка. Этим занимаются правоохранительные органы, а банк, в свою очередь, всегда готов оказать им любую необходимую помощь", – добавили в Monobank.

Как не попасться на уловки мошенников

Жертвой подобного мошенничества могут стать многие украинцы, так что не стоит заранее обвинять Корниенко в излишней доверчивости. Ведь все чаще телефонными аферистами оказываются не "обитатели" мест лишения свободы, а профессионалы, работающие из современных колл-центров. Они постоянно совершенствуют свои методы.

Прокуратура Киева сообщала о раскрытии одного из таких колл-центров 6 августа. В схеме были задействованы 300 человек.

OBOZREVATEL напоминает, что делать, когда вы получаете подозрительный звонок якобы из банка:

Когда вам присылают СМС или звонят с подозрительных номеров, нужно сразу перезвонить менеджерам вашего банка по телефонам, которые выдавал сам банк при открытии вашего счета (или на горячую линию).

Эти номера можно узнать на сайте банка. Также их обычно указывают на оборотной стороне карты.

Сотрудники банка всегда называют вас по имени и отчеству и, не запрашивая никаких персональных данных, открывают вашу информацию по карте.

Попросите сотрудника банка проверить, что происходит с вашими счетами. Когда в банке подтвердят, что никаких операций они не проводили, нужно сразу через них передать номера телефонов, с которых пришел звонок, в службу безопасности. Сам номер звонившего рекомендуется заблокировать.

Мошенники обычно не знают, есть ли у вас карта того или иного банка. Чаще всего они наугад называют ПриватБанк или Ощадбанк (как наиболее популярные) и просят сообщить номер карты и CVV-код. Настоящие сотрудники банков такое никогда не спрашивают.

В ходе манипуляций мошенники могут попросить сказать код из СМС, которое может прийти на ваш телефон. Этого говорить ни в коем случае нельзя, так как это чаще всего код, которым вы подтвердите перевод денег аферистам.

Также ни в коем случае нельзя устанавливать приложения, которые вам могут предложить установить. Вероятнее всего это будут или шпионские программы, или программы, которые другим образом помогут мошенникам забрать ваши деньги.

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